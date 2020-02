Citoyens et élus main dans la main pour désenclaver la Côte-Nord

La Coalition Union 138 monte le ton et réclame à nouveau un pont sur le Saguenay et le parachèvement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. Pour la première fois, le groupe d’élus a invité les citoyens à manifester avec eux, mardi à Baie-Comeau.

Les élus de la Coalition Union 138 continuent de faire pression sur le gouvernement et cette fois-ci, ils demandent l’aide des citoyens qui vivent les impacts de l’enclavement au quotidien. Des entreprises de camionnage participent aussi à la mobilisation.

Environ 150 personnes se sont rassemblées devant le centre de services du ministère des Transports à Baie-Comeau. Ils ont empêché des employés de se rendre au travail.

Les manifestants ont bloqué l'accès aux bureaux du ministère des Transports à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Les demandes de la Coalition Union 138 sont les mêmes. Avec cette nouvelle manifestation, les élus de la région demandent à nouveau d'obtenir des réponses et des engagements du ministre des Transports.

« Monsieur Bonnardel doit rapidement ordonner la reprise des travaux du bureau de projet pour le pont sur le Saguenay de qui relève l’étude de faisabilité du pont sur le Saguenay. Il doit également nous doter d’un échéancier précis pour la poursuite de la route 138 à l’est de Kegaska », peut-on lire dans un communiqué de la Coalition.

Malgré son isolement, la Basse-Côte-Nord se mobilise aussi. Les élus de la région organisent une conférence de presse diffusée sur le web pour présenter les arguments pour la construction d'une route de Kegaska à Blanc-Sablon et pour répondre aux questions des résidents de la Basse-Côte-Nord.

Le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, en a assez d’attendre des réponses.

On écrit des lettres, on est sans réponse. Je pense qu’il faut faire preuve d’un peu de respect pour nos citoyens. On travaille depuis des années pour avoir des réponses et on n’a aucun engagement.

La Coalition affirme que leurs actions se poursuivront tant et aussi longtemps qu'il le jugeront nécessaire. .

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais