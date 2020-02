Dean MacDonald devant les élus de Trois-Rivières cet avant-midi

Il sera accompagné de son associé Glenn Stanford avec qui il possède l’équipe des Growlers de Terre-Neuve dans la ECHL.

Contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun représentant du Canadien de Montréal ne participera à la présentation.

Dans un communiqué envoyé lundi, l’organisation montréalaise a remis les pendules à l’heure. Elle réitère son rôle d’observateur et non de partie active dans le dossier comme l’avait déjà déclaré sur nos ondes France Margaret Bélanger, sa vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales.

La présentation doit débuter à 10h à la salle du conseil municipal.

Plus de détails à venir