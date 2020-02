Dean MacDonald devant les élus de Trois-Rivières

Il est accompagné de son associé Glenn Stanford avec qui il possède l’équipe des Growlers de Terre-Neuve dans la ECHL.

À son arrivée, M. MacDonald s'est adressé aux médias. Nous avons un très beau produit à offrir et nous espérons que les gens de la ville seront aussi passionnés que nous le sommes , a-t-il lancé avec confiance.

Il a rappelé qu’une cohabitation avec les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est toujours possible et que ça ne serait pas une mauvaise chose du tout pour la ville .

À St. John's, plusieurs de nos joueurs proviennent du système scolaire. La ECHL est une belle option pour les joueurs locaux qui souhaitent poursuivre leur carrière après leur passage universitaire. C’est une belle opportunité pour graduer chez les professionnels. Dean MacDonald

Le CH absent

Contrairement à ce qu’il avait indiqué, aucun représentant du Canadien de Montréal ne participe à la présentation.

Dans un communiqué envoyé lundi, l’organisation montréalaise a remis les pendules à l’heure. Elle réitère son rôle d’observateur et non de partie active dans le dossier comme l’avait déjà déclaré sur nos ondes France Margaret Bélanger, sa vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales.

À ce stade-ci, nous n’avons pas d’entente avec la Ville. Comprenez donc qu’il est possible de s’asseoir et de finaliser quoi que ce soit avec les Canadiens de Montréal. Il nous faut d’abord avoir un contrat avec la Ville de Trois-Rivières. Actuellement nous n’avons rien à offrir aux Canadiens, mais leur intérêt est certain , a répondu M. MacDonald.

Le maire Jean Lamarche a déjà fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de commenter le dossier aujourd’hui.

Les Patriotes ainsi que le groupe de l’homme d’affaires des Maritimes ont jusqu’à vendredi pour soumettre leur cadre financier et tous les documents nécessaires qui aideront le comité des loisirs de la Ville de Trois-Rivières à prendre sa décision.

Avec la collaboration de Jonathan Roberge