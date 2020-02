Les places en ressources intermédiaires menacées, dans l'ouest de la Matapédia

Le maire de Sayabec craint que l'ouest de la Matapédia perde les 21 places en ressources intermédiaires destinées aux personnes en perte d'autonomie. Ces places, vacantes depuis la fermeture des résidences en décembre, devaient initialement demeurer dans le secteur de Sayabec et Val-Brillant.

Le premier appel d'offres, en juin dernier, mentionnait clairement que 21 places devaient être octroyées dans l'ouest du territoire matapédien.

Il s'agissait des places devenues orphelines depuis la fermeture des résidences pour personnes âgées de l'endroit.

Qu'est-ce qu'une ressource intermédiaire? Places en hébergement privé pour des personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement où l'atteinte physique et cognitive nécessitant une assistance importante au quotidien. Source: appel d'offre du CISSS du Bas St-Laurent.

Par contre, à ce moment-là, aucun soumissionnaire n'avait pu se conformer aux exigences du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS a donc décidé d'élargir le second appel d'offres, publié lundi, à toute la Matapédia. Les entreprises de l'ouest, s'il y en a, seront toutefois favorisées puisqu'elles obtiendront des points supplémentaires lors de l'analyse des soumissions.

Mais cela ne garantit rien, note le maire de Sayabec, Marcel Belzile.

On a bien beau dire ça reste dans la Vallée, mais à toutes les fois qu'on affaiblit le secteur ouest, on affaiblit aussi la MRC. Marcel Belzile, maire de Sayabec

Le maire Belzile note qu'il y avait, en 2016, 41 places en ressources intermédiaires à Val-Brillant et Sayabec, ce nombre est passé à 31 en 2018 et à 21 l'année suivante.

A l'époque on disait que l'ouest avait le monopole des RI et qu'il fallait mieux répartir ça, mais si arrive [à] la situation contraire et qu'on perd complètement les 21 RI, où est la logique , se demande le magistrat.

Précision géographique La partie ouest de la Matapédia, aussi appelée le nord de la Vallée par certains, comprend les municipalités situées entre Saint-Moïse et la ville d'Amqui. La partie est est composée, entre autres, des municipalités de Lac-au-Saumon et Causapscal.

Le CISSS se défend en indiquant que cette décision a été prise pour le bien des bénéficiaires.

D'aller d'appel d'offres en appels d'offres, on étire, à un an deux ans, ce qui n'est pas acceptable pour les personnes âgées. Frédéric Gagnon, directeur des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Monsieur Gagnon précise que les personnes âgées en attente d'une place bénéficient d'un soutien accru à domicile dans certains cas ou d'une place au CHSLD.

Le CISSS vise leur déménagement dans leur nouveau lieu de vie au plus tard cet été.