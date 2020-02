Regina pourrait ne plus inviter le climatosceptique Patrick Moore

Patrick Moore a été invité récemment par un comité présidé par les conseillers Joel Murray et Mike O’Donnell afin de prendre part à l’événement Reimagine Conference 2020: Roadmap to Sustainable Cities qui aura lieu les 20 et 21 mai prochain.

Or, la présence de Patrick Moore a été vivement critiquée, si bien que la Ville de Regina pourrait finalement revenir sur sa décision, a indiqué lundi le maire Michael Fougere, à l’occasion du congrès annuel de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA).

De toute évidence, la situation a engendré des réactions beaucoup plus importantes que je ne le croyais. En fait, je ne m’attendais pas à une telle controverse , a-t-il expliqué.

La Ville de Regina avait prévu une rémunération de 10 000 $ pour Patrick Moore en plus de lui rembourser ses dépenses afin qu’il prenne la parole en lever de rideau de la conférence. C’est environ deux fois plus que le second conférencier le mieux rémunéré.

C’est une chose de permettre à des gens qui ont des opinions différentes de s’exprimer et c’est en quelque sorte la démocratie, mais je sais que la décision est devenue controversée. Michael Fougere, maire de Regina

Patrick Moore se défend

Patrick Moore, qui a été l’une des figures importantes de Greenpeace pendant de nombreuses années, trouve ridicules les critiques à son endroit et estime qu’il a sa place à la conférence.

C’est absolument ridicule. Pourquoi ne voudraient-ils pas que je prenne la parole? Il doit y avoir une raison pour laquelle ils m’ont invité. Patrick Moore, conférencier

Il a d’ailleurs encouragé ses plus de 100 000 abonnés sur Twitter à contacter le bureau du maire de Regina afin qu’elle n’annule pas sa présence à l’événement.

Je reçois des ovations du public lorsque je termine mes présentations, car [les gens] voient que je leur ai donné une vision différente sur l’environnement et sur le monde , déclare Patrick Moore dans une entrevue accordée à CBC/Radio-Canada depuis le Mexique.

Par le passé, ce dernier a notamment affirmé que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre sera très bénéfique pour la vie sur Terre et que les émissions provoquées par les humains ne sont pas responsables du changement climatique.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies ainsi que plusieurs scientifiques dans le domaine environnemental s’entendent toutefois pour affirmer le contraire.

Un consultant, mais pas un expert

Une professeure de biologie à l’Université de Regina, Britt Hall, affirme que Patrick Moore n’est pas un spécialiste de l’environnement.

Elle précise qu’il n’a pas publié d’articles dans les revues scientifiques réputées en matière de changement climatique et que le thème principal de la conférence que Patrick Moore doit donner en mai illustre ses positions climatosceptiques à propos de l’urgence d’agir pour protéger l’environnement.

Britt Hall estime qu'il ne faut pas donner une voix à ceux qui n'acceptent pas la science, puisque cette dernière est fondée sur des faits. Photo : Bonnie Allen

Britt Hall dit également avoir tenté de trouver les sources scientifiques qui mènent aux opinions du conférencier, mais sans succès.

Avec les informations de Bonnie Allen et d’Adam Hunter