Violence armée : John Tory promet 6 M$ pour financer des programmes jeunesse

Cette annonce survient après une fusillade qui a coûté la vie à 3 personnes vendredi soir dans un immeuble à appartements du centre-ville.

Lors du dévoilement du budget préliminaire en janvier, M.Tory avait déclaré qu'il voulait trouver des moyens de faire des investissements supplémentaires envers les enfants et les familles et qu'il souhaitait s'attaquer aux causes profondes de la violence.

M. Tory a indiqué avoir discuté avec le chef du budget Gary Crawford et le maire adjoint Michael Thompson au sujet de la recherche de nouveaux fonds. Les leaders communautaires des travailleurs de proximité, des travailleurs sociaux et des policiers ont également été consultés.

Je m'engage à faire en sorte que la Ville de Toronto investisse dans les enfants et les familles et à lutter contre les racines de la violence armée, qu'elle soutienne nos services de police et les agents frontaliers dans leurs efforts pour réprimer la violence dans nos collectivités et arrêter le flux d'armes illégales. John Tory, maire de Toronto

Le maire a également affirmé qu'il souhaitait que la Ville plaide pour des changements dans les lois sur les armes à feu, dans les lignes directrices sur les libérations sous caution et dans les règles de détermination des peines pour les crimes impliquant la violence armée.

Les mesures suivantes seront contenues dans le budget de cette année :

Création de 10 à 15 nouvelles subventions communautaires de prévention de la violence chez les jeunes pouvant atteindre 200 000 $ par année pendant trois ans pour un coût de 2,1 millions de dollars.

Ajout de huit nouveaux carrefours jeunesse dans les succursales de la Bibliothèque publique de Toronto (1,84 million de dollars).

Ajout de six nouveaux espaces pour les jeunes dans les parcs, les installations forestières et récréatives (1,2 million de dollars).

Mise en œuvre du plan de développement social de Regent Park pour accroître la sécurité communautaire et stimuler le développement économique et communautaire (635 000 $).

Financement d'un projet pilote de programme d'intervention en cas de violence en milieu hospitalier (100 000 $).

Expansion des subventions communautaires de réponse aux crises (100 000 $).

Le budget préliminaire doit être approuvé par le conseil municipal en février après une série de consultations publiques.