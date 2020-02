Le futur complexe multisports à Rimouski comprendra une palestre de gymnastique

Le conseil municipal a adopté une résolution dans laquelle il demande officiellement une subvention au gouvernement du Québec via le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour ce projet.

On a tout ce qu'il faut, maintenant, pour être à même d'aller de l'avant avec une demande de subvention. On a une bonne évaluation des coûts. Le plan fonctionnel et technique est complété. Marc Parent, maire de Rimouski

La palestre de gymnastique pourra accueillir les activités du club Rikigym.

Le club Rikigym partage présentement les locaux des Tennis de Rimouski et l'aménagement d'un espace dédié à la gymnastique permettra donc de libérer des terrains de tennis.

Le stade de soccer couvert doit pouvoir accueillir des matchs à 11 joueurs contre 11. Photo : Radio-Canada

Le projet inclut également l'aménagement d'un terrain de soccer intérieur qui répondra aux normes pour la tenue de matchs à 11 joueurs contre 11.

Cette surface pourra se subdiviser pour satisfaire les adeptes de nombreux sports comme le Ultimate Frisbee et le football et certains besoins d'autres établissements comme le Cégep, l'Université et les écoles de la commission scolaire.

Une piste de marche ou de course à deux corridors doit entourer, en surplomb, le terrain de soccer.

Pas une piste réglementaire, mais on a entendu beaucoup, entre autres choses, les aînés qui sont désireux de faire de l'activité à l'abri des intempéries. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire de Rimouski Marc Parent ajoute que la Ville souhaite que le complexe serve à toute la population et non uniquement les jeunes. Nous, les priorités, à la Ville de Rimouski, c'est la jeunesse, c'est les personnes handicapées et c'est les aînés , souligne-t-il.

Les travaux du complexe multisports sont évalués à 35 millions de dollars.

Ce nouveau Complexe intérieur évalué à 35 millions de dollars sera situé au sud du grand terrain de baseball derrière le Colisée et au nord de l'actuelle piste d'athlétisme. Photo : Radio-Canada / Jean Marc Robichaud

Le complexe multisports doit être construit au Complexe sportif Guillaume-Leblanc, derrière le Colisée Financière Sun Life, au centre-ville de Rimouski.

La Ville de Rimouski attend une réponse de la part de Québec d'ici la mi-juin.

Avec la collaboration de René Levesque