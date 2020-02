Restructuration au Gaboteur après le renvoi soudain de son directeur général adjoint

Trois mois après le congédiement soudain de son directeur général adjoint, le conseil d’administration du Gaboteur indique que le journal connaîtra une restructuration et que le poste de rédacteur en chef ne sera pas comblé.

Le journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador traverse une période incertaine depuis novembre dernier, quand Étienne Vuillaume, le journaliste censé prendre la relève après le départ à la retraite de l'ancienne directrice générale, a annoncé qu’il avait été renvoyé sans motif .

Dimanche soir, le conseil d’administration du Gaboteur a décidé de ne pas recruter un nouveau rédacteur en chef et de restructurer le journal pour favoriser un modèle plus collaboratif.

Les fonctions de production seront redistribuées entre l’équipe journalistique existante et une nouvelle directrice générale à temps partiel, Karina Lamontagne, s'occupera de la gestion de l'entreprise.

Ce poste, de la manière dont [la directrice générale Jacinthe Tremblay] le remplissait, ça demandait vraiment une combinaison d’expertise, de compétence et de connexion qui est vraiment difficile de trouver toute dans la même personne. Nathalie Brunet, présidente, conseil d’administration du Gaboteur

Je pense que c’était nécessaire pour le Gaboteur de se restructurer , indique Nathalie Brunet.

Mme Brunet indique que Patrice Francoeur, le pigiste qui dirigeait le journal pendant le mois de janvier et qui a déjà contribué au magazine Le Gaboteur, est rentré à Montréal, mais continuera à animer les réunions de planification.

À long terme, c’est aussi une voie de croissance parce que ça va nous ouvrir à d’autant plus de possibilités de participation d’autres personnes , ajoute Mme Brunet.

Ce chapitre est clos

Nathalie Brunet a réitéré lundi que le conseil d’administration ne voulait pas parler des détails entourant le renvoi d’Etienne Vuillaume.

À nos sens, on a rempli toutes nos obligations. Il y a eu des échanges de courriels pour faire les arrangements qui étaient nécessaires , indique Mme Brunet. Ce chapitre est clos.

En novembre dernier, M. Vuillaume avait écrit dans un courriel aux pigistes du Gaboteur que le journal avait décidé unilatéralement, sans préavis, et "sans motif" de mettre fin à son emploi en tant que directeur général adjoint.

Etienne Vuillaume a été subitement renvoyé de son poste de directeur général adjoint du Gaboteur, le journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, en novembre dernier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En entrevue avec Radio-Canada, M. Vuillaume a dit que son congédiement était lié aux frictions entre lui et Jacinthe Tremblay, la directrice générale à l'époque. Il a aussi indiqué qu’il existait au Gaboteur un « dysfonctionnement » et une intolérance à la discussion.

Le conseil d’administration du Gaboteur avait proposé à M. Vuillaume une indemnité de 5 000 $ – un montant équivalent à un mois de salaire – mais cette offre était conditionnelle à la signature d’un contrat l’obligeant à garder les détails de son congédiement confidentiels. M. Vuillaume avait dit que le journal essayait d’ acheter mon silence de journaliste .

Triste pour la communauté

Voici que le conseil d'administration du Gaboteur s'enfonce un peu plus dans la crise qu'il a lui-même provoquée, faire un journal sans direction , a indiqué M. Vuillaume dans un courriel à Radio-Canada, mardi.