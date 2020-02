Assurance automobile : des hausses de 35 % approuvées au Nouveau-Brunswick

Les assureurs Unifund et Royal & Sun Alliance, deux filiales de la compagnie d’assurance Johnson, ont commencé à imposer des hausses respectives de 24,5 % et de 21,3 % à leurs clients dans la province en fin de semaine. La hausse peut atteindre 35 % dans le cas des clients jugés plus à risque.

Les deux assureurs couvrent au total 40 000 véhicules au Nouveau-Brunswick, ce qui équivaut à 1 véhicule sur 12 circulant sur les routes de la province.

La hausse des tarifs approuvée par la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick équivaut à un peu moins de 200 $. La prime d’assurance des clients de ces entreprises pour un véhicule moyen augmente ainsi à près de 1000 $.

Dans leur demande conjointe soumise à la Commission l’automne dernier, les deux assureurs reconnaissent que la hausse est importante. Cette mesure est nécessaire pour le maintien du service à long terme, ajoutent-ils.

Ces hausses sont les plus récentes d’une série imposée au Nouveau-Brunswick au cours des deux dernières années.

La plus grande compagnie d’assurance dans la province, Wawanesa, qui couvre environ 85 000 véhicules au Nouveau-Brunswick, a eu le feu vert à la mi-janvier pour imposer une hausse moyenne de 8,6 % à ses clients, y compris une hausse de 35 % dans le cas des clients qu’elle juge à risque. Wawanesa avait imposé l’année précédente une hausse moyenne de 11,7 %.

Deux filiales de la compagnie d'assurance Johnson, Unifund et Royal & Sun Alliance, commencent ces jours-ci à hausser leurs primes au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC/John Gushue

Le deuxième assureur dans la province, Economical, a reçu l’autorisation en avril 2019 pour augmenter ses primes de 14 %. L’entreprise demande une nouvelle hausse de 11,8 % ce printemps.

Le troisième assureur, Intact, a pour sa part commencé à imposer une hausse moyenne de 12 % à ses clients en septembre 2019.

Les coûts des réclamations augmentent

Les compagnies d’assurance montrent du doigt la hausse des réclamations faites par leurs clients au Nouveau-Brunswick. Le nombre d’accidents augmente, disent-elles, parce que les automobilistes font trop attention à ce qui se passe dans leur véhicule et pas assez à ce qui se passe sur la route.

Les véhicules modernes contiennent de plus en plus de dispositifs électroniques et elles sont ainsi plus coûteuses à réparer lorsque des accidents se produisent, ajoutent les compagnies d’assurance.

La compagnie d’assurance générale Dominion of Canada explique ces raisons dans sa demande à la Commission pour une hausse de 15 %.

Les Néo-Brunswickois ont fait des réclamations totales de 380,2 millions de dollars à leurs assureurs automobiles en 2018, selon l’Agence statistique d’assurance générale. Il s’agissait d’une hausse de 85 millions de dollars en quatre ans causée par l’augmentation du nombre d’accidents et la croissance du coût de réparation des véhicules endommagés.

La conduite avec facultés affaiblies, la vitesse excessive et la négligence de boucler la ceinture de sécurité sont toujours les principales causes de blessures graves sur les routes de la province, selon la porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, la caporale Julie Rogers-Marsh. Elle reconnaît que l’inattention au volant est aussi problématique.

Avec les renseignements de Robert Jones, de CBC