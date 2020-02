La Ville d'Ottawa veut vendre un de ses édifices centenaires pour un dollar

L’édifice en pierre qui se trouve dans le quartier chinois, a été bâti au début du XXe siècle et a longtemps abrité une école.

Le Centre de santé communautaire de Somerset Ouest, une organisation à but non lucratif, est déjà le seul locataire payant de l’édifice, où elle exploite la pépinière Nanny Goat. Le but de l’organisation est maintenant d’étendre ses groupes de jeu de la petite enfance et d'autres programmes.

Tout s'est parfaitement déroulé , a déclaré Naini Cloutier, directrice générale du Centre de santé communautaire de Somerset Ouest. Nous avons hâte que ce bâtiment devienne un carrefour pour les enfants et les jeunes et qu'il soit un espace où le quartier peut venir se rassembler.

En ce moment, le bâtiment abrite des médecins de soins primaires, des conseillers en santé mentale et groupes de langue chinoise pour les femmes enceintes.

Naini Cloutier est directrice générale du Centre de santé communautaire de Somerset Ouest. Photo : Radio-Canada

4 millions de dollars en rénovations

Le Comité des finances et du développement économique de la ville d’Ottawa devra, mardi, déroger à son règlement afin d’approuver la vente de l'immeuble pour ce montant d’un dollar au lieu de le mettre sur le marché libre.

L’édifice est évalué à 3 380 000 $, et la Ville d’Ottawa a déjà dépensé près de 4 millions de dollars pour des rénovations en 2017 et 2018, notamment pour restaurer la façade en pierre du bâtiment.

Mais le personnel de la Ville admet, dans un rapport, que le bâtiment est sous-utilisé et que la moitié de l'espace est vide. Les revenus ne couvrent pas non plus les coûts d’entretien.

Des résidents du secteur s'inquiètent cependant de voir la Ville d’Ottawa se débarrasser ainsi d'une installation municipale qui pourrait servir à la communauté.

La Ville d'Ottawa a la responsabilité, dans les quartiers qui se densifient, de s'assurer qu'ils ont les types de services et de soutien que vous attendez de tous les résidents , a affirmé Mike Powell, président de l’Association communautaire Dalhousie.

M. Powell souligne que le centre récréatif Plant est très achalandé et il espère que la Ville a un plan à long terme pour répondre aux besoins des résidents.