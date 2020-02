Des patients privés de bain dans un CHLSD, faute de personnel

Le manque de personnel dans les hôpitaux et les centres d'hébergement est un problème à bien des niveaux. Non seulement, cela détériore les conditions de travail selon les employés qui ont participé aux sit-in des dernières semaines , mais cela prive aussi les patients des soins dont ils ont besoin.

Renald Brunelle n’en peut plus de voir sa conjointe subir les impacts de la pénurie de personnel du Centre d’hébergement Saint-Maurice à Shawinigan. Elle a été privée de bain pendant deux semaines et demie.

Je le vois tout de suite quand elle a les cheveux gras. La semaine passée, sa petite-fille est venue et elle a dû la laver à la débarbouillette, car elle voyait des cernes noires dans son cou , raconte M. Brunelle.

Il n’en veut pas au personnel de l’établissement qui est carrément débordé selon lui, mais demande un minimum de dignité pour sa femme, atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui doit porter des culottes d’incontinence.

Il affirme qu’on la met au lit vers 19h30 et qu’elle ne peut se relever qu’environ 15h plus tard.

Ils attendent qu’elle fasse ses besoins. Au lieu de la lever à 7h30, ils vont la lever vers 10h30, parce que si elle refait ses besoins ils doivent la changer et la nettoyer deux fois. C’est deux fois plus d’ouvrage , poursuit l’homme.

Pas un cas unique

Son cas n’est pas unique. Lorsque Rosaire Thibodeau visite son frère, aussi résident au centre d’hébergement Saint-Maurice, il constate l’ampleur de la crise qui frappe le réseau de la santé.

Ils ne fournissent pas les filles. Chapeau à elles, moi je ne la ferai pas cette job-là. Encore [lundi] matin, il manqu[ait] sept à huit préposés, et ce, seulement sur un étage. Rosaire Thibodeau

Depuis plus d’un an, les autorités de la santé martèlent le même message. Elles affirment que ces situations de plus en plus fréquentes sont la conséquence directe de la pénurie de main-d’oeuvre.

Environ 350 préposés aux bénéficiaires supplémentaires seraient nécessaires pour suffire à la demande, selon les estimations du CIUSSS.

On doit absolument en 2020 se pencher sur l’attraction et la rétention du personnel. Le gouvernement n’est plus nouveau, il est bien en poste. C’est à eux de travailler le dossier et venir en aide à la population , lance le président du Syndicat du personnel paratechnique et services auxiliaires, Pascal Bastarache.

