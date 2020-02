Le directeur de cabinet d’Évelyne Beaudin poursuivi pour injure à un élu

La Ville de Sherbrooke a mandaté une avocate d’une firme externe pour la rédaction de la plainte. On n’a reçu aucune information par rapport à la nature de l’infraction , explique la conseillère municipale de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin. On est en politique, on commente toutes les propositions qui sont soulevées dans l’espace public.

Selon nous, c’est une poursuite qu’on pourrait qualifier de poursuite bâillon et qui est utilisée à des fins politiques. Évelyne Beaudin, conseillère municipale

Évelyne Beaudin déplore que des frais d'avocat, autant pour la poursuite que la défense, seront payés par les citoyens. Ce n’est probablement pas très judicieux d’utiliser des fonds publics comme ceux de la Ville de Sherbrooke , dit-elle.

Comme il s’agit d’un dossier juridique, le maire de Sherbrooke refuse de commenter. Je pense qu’on mérite tous du respect , a toutefois lancé Steve Lussier.

Évidemment, je ne tolère aucune intimidation, entre élus, entre chefs de cabinet, et citoyens et citoyennes. C’est ce que je peux dire. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le conseiller municipal à l'origine de la plainte, Pierre Tremblay, n’a pas souhaité en dire davantage. Je suis très généreux dans mes commentaires dans l’ensemble des dossiers, mais étant donné que le dossier est judiciarisé, je ne pourrai pas parler plus longuement. Une fois que tout sera réglé, il me fera plaisir de vous en parler, de vous expliquer les raisons qui m’ont poussé à le faire , explique-t-il.

L’amende minimale prévue pour l’infraction reprochée à Claude Dostie est de 160 $, plus les frais.