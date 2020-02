Un projet résidentiel dans un milieu naturel de Saint-Élie pourra aller de l’avant

Un projet résidentiel pourra finalement voir le jour aux abords du chemin Rhéaume, dans le secteur de Saint-Élie. Les élus de Sherbrooke ont voté à majorité en faveur du projet, qui inclut la construction d’un maximum de cinquante maisons. Comme il s’agit d’un milieu naturel à haute valeur écologique et que le secteur est situé à l'extérieur du périmètre urbain, des conseillers et citoyens sont mécontents.

Pour réaliser la construction de 50 maisons en bordure du chemin Rhéaume, les promoteurs s’engagent à préserver au moins 73 % du terrain. La forte zone écologique est totalement protégée, est cédée à la Ville. On parle d’un parc de 73 acres. La majorité des zones humides et les zones à grande valeur écologique étaient toutes situées dans le parc. Les maisons vont être construites en bordure du parc , explique le promoteur Pierre-Luc Bernier, qui assure être ouvert aux commentaires et suggestions des citoyens.

Ce don écologique est une première, selon la Ville. C’est comme si on se faisait donner deux fois le parc Jacques-Cartier et cinq fois le Domaine Howard , affirme le président du comité consultatif d’urbanisme, Vincent Boutin.

Le terrain est situé en dehors du périmètre d’urbanisation, mais son développement est tout de même possible. Tout ça, c’est un héritage qu’on a à la suite de la fusion municipale. C’était un des projets qui avait été adopté à l’époque par Saint-Élie. Je pense qu’on doit remplir, malheureusement, les obligations des anciennes villes , souligne Marc Denault. C’est un compromis , croit-il.

En effet, après les fusions municipales de 2002, 15 secteurs hors périmètre urbain, dont celui du chemin Rhéaume, ont été reconnus comme des zones pouvant exceptionnellement être développés.

C’est un projet qui date de l’époque, mais qui répond aux exigences de 2020 en termes de protection environnementale. Vincent Boutin, président du comité consultatif d’urbanisme

Cinq conseillers votent contre

En 2020 on ne peut plus réaliser des projets comme celui-là , déplore Annie Godbout. Elle estime qu’il s’agit d’un projet où l’étalement urbain est à son meilleur .

Même à Rock Forest quand on construit, des citoyens se plaignent que c’est de l’étalement. Là, on est très très loin. Annie Godbout, conseillère municipale

Cette dernière est l’une des cinq conseillers qui ont enregistré leur dissidence. Évelyne Beaudin, Pierre Tremblay, Karine Godbout et Pierre Avard ont aussi voté contre le projet.

Les conséquences seront permanentes et irréversibles , selon Évelyne Beaudin. C’est un des milieux naturels les plus riches de notre territoire. D’un côté, on a un trésor de biodiversité, d’un autre, on a 50 résidences. C’est une grosse erreur. À défaut de vous convaincre, je vais me tourner vers la population. Les citoyens du secteur peuvent encore faire entendre leur voix, car le projet ne peut se réaliser sans une changement de zonage , a-t-elle lancé, en rappelant que des mobilisations citoyennes peuvent avoir un réel impact.

Lors de la période de questions, des citoyens ont aussi manifesté leur mécontentement. À la lumière de ce qu’on sait, de ce qui se passe au niveau des changements climatiques dans la planète, on ne peut pas accepter, en tant que personne responsable, un tel projet , déplore Geneviève Laroche.

Une séance de consultation aura lieu le 24 février.