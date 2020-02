Coronavirus : des patients transférés dans un hôpital de Wuhan construit en 10 jours

Depuis le 24 janvier, la Chine s'est passionnée pour la construction de cet hôpital de fortune, les caméras filmant quasiment en continu les milliers d'ouvriers ainsi que les pelleteuses et les grues qui s'activaient sur le chantier.

Placée sous contrôle militaire, cette structure baptisée Huoshenshan est l'un des deux hôpitaux préfabriqués construits afin de soulager la pression sur les établissements hospitaliers de la ville de 11 millions d'habitants, confrontés à un afflux de patients.

Un groupe de 50 malades a été acheminé mardi dans le nouvel établissement de 34 000 mètres carrés, tout équipé et raccordé à la 5G, a annoncé l'agence de presse Chine nouvelle.

Une vidéo de la chaîne de télévision CCTV montre des patients descendant d'ambulances et prenant place sur des fauteuils roulants ou des civières, avec l'aide de personnel médical en combinaison de protection bleue.

Plus meurtrier en Chine continentale que le syndrome respiratoire aigu sévère ( SRASsyndrome respiratoire aigu sévère ) qui avait frappé le pays en 2002-2003, l'épidémie de pneumonie en cours y a déjà fait 425 morts, en majorité dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale.

Un décès à Hong Kong

Un Hongkongais atteint par le nouveau coronavirus est devenu mardi la première personne décédée de cette épidémie virale dans la mégapole et la seconde hors de Chine continentale.

L'administration hospitalière a annoncé qu'un homme de 39 ans, traité pour ce virus, était décédé mardi matin après avoir vu son état de santé se détériorer .

Il s'agissait d'un habitant de Hong Kong qui s'était rendu en janvier dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de cette pneumonie virale, avant de retourner dans le territoire semi-autonome le 23 janvier à bord d'un train express.

De nouvelles mesures de confinement

Deux grandes villes de l'est de la Chine, éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie en cours, ont annoncé mardi des mesures de restriction aux mouvements à leurs habitants pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

La municipalité de Taizhou et trois districts de Hangzhou – siège du géant chinois du commerce électronique Alibaba et capitale de la province du Zhejiang –, n'autorisent plus qu'une personne par foyer à sortir une fois tous les deux jours pour faire leurs courses. Quelque 9 millions de personnes au total sont touchées par cette décision.

Taizhou a également annoncé suspendre 95 connexions ferroviaires à destination de la ville à partir de mardi.

Les propriétaires d'appartement ne pourront dorénavant plus louer leur bien à des personnes venant de zones gravement affectées par l'épidémie comme la province du Hubei , épicentre de l'épidémie, sauf si elles ne s'y sont pas rendues récemment, a indiqué la municipalité dans un communiqué.

Par ailleurs, tous les complexes d'habitation ne pourront maintenir ouverte qu'une seule voie d'accès piétonne, et chaque personne devra y présenter une pièce d'identité à chaque entrée ou sortie, selon la même source.

Dans les districts concernés à Hangzhou, des mesures complémentaires comprennent le port du masque obligatoire, ainsi que des contrôles d'identité et de température.