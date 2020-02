Commission Laurent : la bureaucratie alourdirait le système de protection de la jeunesse

Pendant que les professionnels du milieu discutaient à huis clos, une quinzaine de personnes du public ont pris part au forum citoyen.

Familles d'accueil, anciens professionnels du milieu de la jeunesse ou même parents biologiques dont l'enfant a été placé en famille d'accueil faisaient partie des participants.

Le forum prenait la forme de tables de travail fermées suivies de plénières, où on abordait des enjeux comme la prévention, la gouvernance ou le cadre légal et le processus judiciaire.

Les commissaires Lise Lavallée, députée caquiste de Repentigny, et Danielle Tremblay, ex-directrice de la protection de la jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Les récriminations des citoyens concernaient surtout la lourdeur administrative du système, notamment depuis la fusion des Centres intégrés de santé et de services sociaux.

La présidente du Syndicat des intervenant-es en milieu résidentiel à l'enfance de l'Abitibi-Témiscamingue, Lucille Rouillard, a dénoncé une bureaucratie qui prend le dessus sur le bien-être de l'enfant.

C'est de la gestion, on est devenus en 2012 des ressources qu'on dit hybrides, entre un salarié et un travailleur autonome. Ce qui venait avec ça, c'est qu'on n'a plus de soutien. On avait des intervenantes ressources quand ça n'allait pas, quand on avait un manque d'outils pour pouvoir continuer à aider nos jeunes. On n'en a plus. On avait des plans d'aide, quand on trouvait des événements difficiles, soit qu'un enfant est transféré de ressource ou qu'il est redonné aux parents. On n'en a plus. C'est à nous d'aller chercher de l'aide , dit-elle.

De nombreux autres enjeux, dont l'intérêt de l'enfant, le roulement de personnel et le manque de ressources en soutien aux familles d'accueil ont également été abordés.

Jean-Claude Beauchemin, qui a œuvré auprès de la jeunesse en centre de réadaptation pendant près de 30 ans, constate que peu de progrès ont été faits depuis la dernière commission.

Les questions qui sont posées ici ce soir, on avait les mêmes il y a 30 ans, avec les mêmes constats. Est-ce que l'enfant est vraiment au cœur du réseau? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui prime? On s'aperçoit que quand les gens parlent de ça, on n'est pas trop sûrs , affirme-t-il.

Le système apprend si peu. Que les individus oublient un peu, c'est excusable. Mais que le système piétine, qu'on se retrouve à faire vivre les mêmes situations à des gens qui veulent aider, c'est abominable , lance-t-il.

La tournée des régions se poursuit jusqu'au 13 février et la commission Laurent devrait rendre son rapport en novembre prochain.