Les Archives nationales du Québec fêtent leur centenaire

Les Archives nationales du Québec fêtent leur 100e anniversaire; pour l'occasion, le premier ministre François Legault ainsi que l'écrivain et académicien Dany Laferrière ont célébré cette institution qui permet de préserver l'identité des gens d'ici.

Fondées il y a maintenant un siècle, les Archives nationales du Québec ont entre autres pour mission de préserver l'histoire de la société québécoise. Que ce soit sous la forme de documents écrits, de photos, ou encore de séquences vidéo ou sonores, quelque 15 millions de pièces sont préservées.

C'est très important, c'est la mémoire d'un peuple. Et c'est très intéressant de les garder en bonne condition pour les conserver le plus longtemps possible , a déclaré l'écrivain Dany Laferrière.

Et si le nom de l'institution évoque certainement la Grande Bibliothèque, au centre-ville de Montréal – le nom officiel de l'organisme est Bibliothèque et Archives nationales du Québec ( BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec ) –, impossible de ne pas également penser au magnifique bâtiment ancestral de l'avenue Viger, dans le Vieux-Montréal.

100e anniversaire des Archives nationales

À travers le Québec, en fait, il existe 10 lieux de préservation et de diffusion, afin de faciliter l'accès des Québécois à leur mémoire collective.

Les Archives, c'est la Caisse de dépôt du savoir québécois , a affirmé Jean-Louis Roy, PDG de la BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec .

À l'époque numérique, les collections d'archives sont un vivier extraordinaire de données , a-t-il ajouté.

En créant les Archives nationales il y a un siècle, le gouvernement du Québec a fait preuve de vision et d'audace. Il se donnait beaucoup plus que les moyens de préserver les traces de notre passé. Il donnait à tous les Québécois les moyens d'imaginer et de construire une société à leur image , a déclaré le premier ministre François Legault par voie de communiqué.

