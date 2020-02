Grèves dans les écoles ontariennes cette semaine : qui est touché ?

Depuis la mi-janvier, les quatre principaux syndicats d'enseignants ⁠— soit l’ AEFOAssociation des enseignantes et des enseignants franco-ontariens , la FEEOFédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario , l’ OECTAOntario English Catholic Teachers' Association et la FEESO Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ⁠— exercent des moyens de pression de plus en plus importants, les négociations contractuelles avec la province ayant été interrompues la semaine dernière.

Voici la situation des différents conseils scolaires de l'est de l'Ontario.

Les conseils scolaires francophones :

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ( CEPEOConseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ) : les écoles, le siège social du CEPEO Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ainsi que tous les services de garde, incluant les programmes avant et après l’école, demeurent ouverts cette semaine. Les enseignants continueront de travailler comme à l’habitude durant les heures de classe (information en date du 24 janvier).

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien ( CSDCEOConseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien ) : les écoles du CSDCEO Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien seront ouvertes comme à l’habitude toute la semaine. Les membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ( FEESOConseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien ) qui y travaillent tiendront toutefois des piquets d'information, en dehors des heures de travail (information en date du 31 janvier).

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario ( CECCEConseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario ) : aucune école du CECCE Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario ne sera touchée par la journée de débrayage du 4 février. Toutes les écoles du CECCE Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario seront donc ouvertes (information en date du 3 février).

Les conseils scolaires anglophones :

Catholic District School Board of Eastern Ontario ( CDSBEOCatholic District School Board of Eastern Ontario ) : toutes les écoles primaires et secondaires du CDSBEOCatholic District School Board of Eastern Ontario seront fermées aux étudiants le mardi 4 février. Le conseil scolaire encourage les parents d’élèves à préparer des plans de garde pour leurs enfants pour la journée de mardi (information en date du 3 février).

Ottawa-Carleton District School Board ( OCDSBOttawa-Carleton District School Board ) : Toutes les écoles élémentaires de l' OCDSBOttawa-Carleton District School Board seront fermées aux élèves de la maternelle à la 8e année mercredi et jeudi. Cela inclut les élèves de la 7e et de la 8e année fréquentant les écoles secondaires Bell, Earl of March, Longfields-Davidson Heights, Merivale et Sir Robert Borden. Cette grève touchera également les étudiants du centre de traitement pour enfants du CHEOChildren's Hospital of Eastern Ontario , et du centre d'éducation M. F. McHugh (information en date du 3 février).

Ottawa Catholic School Board ( OCSBOttawa Catholic School Board ) : Toutes les écoles catholiques d'Ottawa seront fermées le mardi 4 février. Il n'y aura pas de transport scolaire pour les étudiants. La fermeture touchera toutes les écoles primaires, intermédiaires et secondaires de l' OCSBOttawa Catholic School Board (information en date du 2 février).

Que réclament les enseignants ?

Depuis environ cinq mois, les conventions collectives des syndicats d'enseignants sont échues. Malgré les négociations entre des syndicats d’enseignants et le gouvernement de l'Ontario, la situation n’a pas évolué entre les parties.

Selon le ministre de l'Éducation ontarien, Stephen Lecce, des parents perdent patience face à l'ultimatum de la FEESOFédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario qui a décidé de procéder à d'autres grèves qui vont à l'encontre des élèves à moins que le gouvernement ne lui accorde ses demandes, notamment une rémunération de 1,5 milliard de dollars pour l'ensemble du secteur . Le ministre estime que le conflit de travail porte principalement sur les salaires, le syndicat réclamant des augmentations supérieures à la hausse de 1 % par année prévue dans la loi provinciale.