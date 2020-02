Comment provoquer un bouchon de circulation sur Google Maps avec 99 cellulaires

Facile d’avoir un impact sur le monde réel : il suffit de traîner 99 cellulaires dans un chariot et Google indique un embouteillage en faisant passer la couleur de la route du vert au rouge. Les automobilistes changent alors de route [pour éviter le trafic virtuel] , écrit-il sur Twitter.

Afin d’illustrer son propos, Simon Weckert a mis en ligne une vidéo dans laquelle on le voit tirer une petite charrette pleine de cellulaires dans les rues presque vides de Berlin. Chacun des téléphones est alors en mode navigation sur Google Maps. La vidéo montre l’impact du trajet emprunté sur l’embouteillage [en rouge] constaté en ligne au même moment par l’application.

L’artiste n’est pas le premier à pirater Google Maps, mais sa méthode est sans doute la plus simple. « Je cherche à rejoindre un public plus vaste et à les sensibiliser sans utiliser de jargon technique », explique-t-il.

Ce coup d’éclat s’inscrit dans une démarche plus large de l’artiste sur les liens entre monde virtuel et monde réel. Dans un billet de blogue, il avait ainsi déjà montré que Google Maps traçait les frontières de façon différente selon le pays où vous habitiez  (Nouvelle fenêtre) .