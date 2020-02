Magasins d’alcool : un aîné demande un renforcement des mesures de sécurité

Après s’être fait violemment agresser dans un magasin d’alcool samedi soir, un Winnipégois de 67 ans sollicite la mise en place plus rapide des nouvelles mesures de sécurité à l’entrée de ces commerces.

Valentino Corvino a été frappé à la tête par une bouteille durant un vol au magasin d’alcool de Fort Richmond. Le coup lui a fait perdre connaissance.

La Société des alcools et des loteries du Manitoba avait annoncé l’automne dernier que de nouvelles mesures seraient instaurées à l’entrée de tous les magasins d'alcool dans les prochains mois pour éviter ce genre d'incidents.

Ces mesures requièrent une numérisation des pièces d’identité des clients et une interdiction de l’accès aux mineurs, même accompagnés d’un adulte.

Quatre magasins

Ces mesures ont été constatées dans seulement 4 des 37 magasins d'alcool visités par CBC/Radio-Canada à Winnipeg, dont celui de Tyndall Park, où un employé a été agressé en novembre.

Le Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba exhorte la province et la société d'État à mettre en place au plus vite ces mesures de sécurité renforcées.

Notre but est d’installer ces guichets de contrôle d’ici les prochains mois , a indiqué un porte-parole de la province.

« Quand j’ai repris mes esprits, ils étaient partis »

Valentino Corvino venait d’acheter un pack de bières pour fêter les 40 ans de son fils, lorsque trois ou quatre jeunes sont entrés dans le commerce.

Ils ont voulu ressortir deux ou trois minutes plus tard, des bouteilles d’alcool dans les poches de leurs manteaux. Selon la victime, une femme lui a dit de se pousser pour leur laisser le passage, mais il n'a pas réagi assez vite.

Selon ce que lui ont raconté les employés du magasin, il a été frappé derrière la tête par une autre personne du groupe, qui s'était approchée par le côté.