Augmentation des intoxications liées au cannabis en Atlantique

Le centre antipoison de l'Hôpital IWK d'Halifax a noté une croissance des intoxications concernant des produits comestibles du cannabis. L'une des explications est que cette augmentation serait due à la légalisation du cannabis au Canada, mise en place le 17 octobre 2018.

Alors que le centre recevait moins de 5 appels par année jusqu'en 2016, il en a reçu 37 en 2019.

En 2020, il a reçu 11 appels en tout juste un mois.

Graphique sur l'augmentation des appels au centre antipoison concernant les produits liés au cannabis Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Ça souligne que les comestibles du cannabis doivent être vraiment bien indiqués pour éviter des ingestions accidentelles comme ça , indique Nancy Murphy, directrice médicale du centre antipoison.

Mme Murphy explique aussi que si chez un adulte, l’ingestion de cannabis est souvent peu grave, chez les enfants, les conséquences peuvent être plus sérieuses.

Nancy Murphy, directrice médicale du centre antipoison. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

La même dose pour un adulte, ça donne des effets minimales [sic], pour un enfant ça serait plus intense, c'est sûr. Nancy Murphy, directrice du centre antipoison de l'hôpital IWK.

Un gâteau à la mélasse et au THC

La fête hivernale de l'école primaire d'Eskasoni au Cap-Breton a tourné au désastre, samedi dernier.

Plusieurs enfants et membres du personnel se sont sentis malades. À l’hôpital, on leur a expliqué qu’ils avaient consommé du THC,Tetrahydrocannabinol l'un des principaux composés psychoactifs du cannabis, à leur insu.

Un dessert fait à partir de mélasse. Photo : Getty Images / sbossert

En tout, une dizaine de personnes, qui ont assisté à la fête, ont été déclarées positives au THC jusqu'à maintenant. Un adulte a même dû être emmené à l'hôpital en ambulance.

C'est un médecin de l'hôpital de Sydney qui a alerté les policiers quand il a remarqué plusieurs cas d'enfants positifs au THC.

La caporale Jennifer Clarke de la GRC en Nouvelle-Écosse rappelle aux parents de toujours vérifier les friandises que rapportent leurs enfants à la maison le soir de l'Halloween. Photo : Radio-Canada

Nous avons trouvé que dans les personnes qui sont tombées malades, tous les gens ont mangé un gâteau de mélasse , résume Jennifer Clarke de la Gendarmerie Royale du Canada.

Le gâteau à la mélasse qui a été servi à l'école vendredi provenait d'un traiteur local. Le nom de celui-ci n’a pas encore été divulgué.

Des parents inquiets

Samedi, le conseil scolaire d'Eskasoni a publié une déclaration sur Facebook, pour avertir les familles de cet incident.

Alice Herney, mère d'une élève de cette école, se dit atterrée par cette histoire.

Je suis bouleversée par cette situation... J'envoie mon enfant à l'école pour qu'il soit en sécurité et j'estime que le gâteau aurait dû être bien étiqueté , regrette-t-elle.

Un autre parent d'élève dont la fille a été intoxiquée déplore un manque de communication de l’école.

Elle explique ne pas avoir été informée par les enseignants ou le personnel de l'école de ce qui s'est passé. Elle a seulement appris le problème en parlant à un autre parent au lendemain de l'activité.

Ma fille est rentrée à la maison ce soir-là et elle était très fatiguée et elle avait l'air très pâle... Je pensais qu'elle avait attrapé un virus. Elle a dit que ses yeux étaient douloureux et, après s'être couchée, elle a transpiré toute la nuit. Elle brûlait de fièvre , a déclaré Kate Augustine.

La GRCGendarmerie royale du Canada continue son enquête et effectue présentement des tests. La police ne sait pas encore si des accusations seront portées.

Avec les informations de Kassandra Nadeau