Une centaine de manifestants avec la Coalition Fjord

Vertement contre le projet Énergie Saguenay, lequel vise notamment l’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel par l’entreprise GNL Québec au port de Grande-Anse, à La Baie, les membres du groupe ont d’abord tenu une manifestation devant l’hôtel de ville.

Ils ont ensuite assisté à l’assemblée publique pour exprimer leur désaccord avec l’adoption, par les membres du conseil, d’un projet de résolution d’appui au mouvement « Je crois en ma région ». La campagne de soutien aux grands projets, incluant ceux de Métaux BlackRock et Arianne Phosphate, est dirigée par l’ex-députée néodémocrate de Jonquière, Karine Trudel.

Nous croyons en notre région, mais pas de la même façon que vous. Le propriétaire a 2,4 milliards de dollars. Nous ne croyons pas que GNL a besoin d’argent public pour concrétiser son projet. Adrien Guibert-Barthez, porte-parole de la Coalition Fjord

La coalition soutient que le promoteur américain d’Énergie Saguenay utilise ses lobbyistes pour exercer une pression sur les conseillers municipaux de Saguenay, de la MRC du Fjord-du-Saguenay et des gouvernements provincial et fédéral.

Les conseillers ne sont plus assis par arrondissement désormais lors des séances du conseil de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Promotion Saguenay

La Coalition Fjord entendait profiter de la séance du conseil pour lever le voile sur un diagramme qui révèle, selon elle, des « ramifications inquiétantes entre élus et acteurs économiques ». Ils l'ont dévoilé par communiqué publié sur leur compte Twitter vers 19 h.

Le porte-parole du groupe, Adrien Guibert-Barthez, croit que ces liens « tentaculaires » présentent un danger pour la démocratie. Il a pris la parole en ouverture de séance, étant ensuite chaudement applaudi.

Adrien Guibert-Barthez et ses confrères dénoncent le fait que Promotion Saguenay, l’organisme de développement économique de la Ville où siègent la mairesse Néron et son bras droit, Michel Potvin, finance les activités du mouvement « Je crois en ma région ».

« Des organismes parapublics comme Promotion Saguenay, Port Saguenay, la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-le-Fjord sont parties prenantes d’une opération de relations publiques gênante et antidémocratique en appui au promoteur. Cela nuit à la tenue d’une réflexion éclairée sur les impacts écologiques, économiques, fiscaux et sanitaires du projet Gazoduq/GNL », a affirmé Adrien Guibert-Bhartez, plus tôt en journée.

La Coalition Fjord a dénoncé via ce graphique les liens entre divers organismes, Saguenay et les projets GNL Québec et Gazoduq. Photo : Courtoisie : Coalition Fjord

Cette façon de faire, estime-t-il, fait en sorte que l’argumentaire du promoteur est repris par des acteurs politiques et socio-économiques régionaux, ce qui remet en question la neutralité des élus.

Outre l’implication de Josée Néron et Michel Potvin à Promotion Saguenay, le groupe s’interroge aussi sur le rôle de l’ex-député péquiste Stéphane Bédard, président de Port Saguenay, qui agit aussi comme consultant auprès de la mairesse. Enfin, la Coalition Fjord note que le directeur de Port Saguenay, Carl Laberge, préside la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, favorable au projet.

Mécontentement

L’appui qu’entend accorder le conseil de ville de Saguenay au mouvement « Je crois en ma région » a soulevé la colère de nombreux citoyens, lundi soir, à la séance mensuelle du conseil.

Plusieurs d’entre eux se sont présentés au micro avant même l’ouverture officielle de l’assemblée pour dénoncer les grands projets et remettre en question l’existence même du mouvement, qui reçoit un soutien financier de Promotion Saguenay.

Dominique Desmeules a comparé le groupe à « une sous équipe de publicité des grandes industries ».

« Ce n’est plus juste la science, c’est les jeunes qui veulent parler et qui disent qu’il faut arrêter d’utiliser les énergies fossiles », a-t-elle fait valoir, avant d’être applaudie par la foule.

Mélanie Boucher, qui était autrefois à la tête de l’Association des contribuables de Saguenay, a indiqué qu’elle avait l’intention de demander combien d’argent a été versé au mouvement, un organisme qui, a-t-elle fait valoir, n’existe pas puisqu’il n’est pas dûment enregistré.

« Faites les choses dans les règles. Ça ne peut pas fonctionner. C’est inacceptable pour les contribuables », a-t-elle martelé.

Josée Néron a réitéré que le mouvement n’est pas un appui aux grands projets en soi, mais plutôt une façon de lancer le message que la Ville est ouverte à accueillir de nouvelles entreprises.

« On veut lancer un message clair aux gens qui veulent faire du développement économique que c’est intéressant de venir s’installer chez nous », a répété la mairesse Josée Néron. La mairesse a été huée à quelques reprises par les manifestants présents dans la salle.