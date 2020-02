Yves Nadeau reconnu coupable du meurtre de sa conjointe

L'homme aujourd'hui âgé de 61 ans souffre d'une légère déficience intellectuelle.

En appliquant la déduction conforme au bon sens, le Tribunal conclut que l'accusé a voulu la conséquence de ses gestes. Il a notamment asséné des coups de couteau à la victime au niveau de la poitrine et il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de parties vitales et que ces blessures étaient de nature à causer la mort , a déclaré le juge Mario Longpré.

Au surplus, la strangulation manuelle au cou de la victime, bien qu'elle remonte à quelques heures avant le décès, confirme l'intention de l'accusé au moment de l'infliction des blessures ayant entraîné la mort de la victime , a-t-il poursuivi.

Le Tribunal est convaincu, selon norme hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait l'Intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort de la victime et qu'il lui était indifférent que la mort s'en suive ou pas , a-t-il résumé.

Fil des événements

Le 24 février 2014, Yves Nadeau compose le 911 à 15 h 28. Il affirme à la répartitrice que sa conjointe est tombée sur la tête et qu'elle ne respire plus . Elle semble morte , ajoute-t-il.

Les pompiers, qui sont les premiers arrivés sur les lieux, constatent que l'appartement situé dans Hochelaga-Maisonneuve est encombré et très sale. La victime est allongée sur le dos, au sol, et il y a une chaise à roulettes par-dessus sa tête.

Les premiers répondants trouvent cette position inhabituelle. De plus, l'accusé arbore une importante tache de sang sur le devant de son chandail.

En effectuant leurs manœuvres, les pompiers constatent deux lacérations au torse de Louise Girard qui semblent avoir été infligées par un couteau. Ne croyant pas la version du conjoint selon laquelle Louise Girard est tombée, les pompiers contactent alors les policiers.

Yves Nadeau affirme qu'il n'est pas en mesure d'expliquer les blessures de sa conjointe puisqu'il était à la salle de bain.

Louise Girard est transportée à l'hôpital Notre-Dame, où son décès est alors constaté.

Logement insalubre , couteau propre

Au cours de l’intervention, l’un des pompiers avait remarqué un couteau dans l'évier de la cuisine. Ce couteau pourrait correspondre, vu sa taille, à l'arme ayant causé les lacérations à la victime , a écrit le juge dans sa décision.

Lors de son témoignage durant le procès, le pompier a mentionné qu'il avait trouvé étonnant que l'évier et le couteau semblaient propres alors que le reste du logement était encombré et insalubre.

Lors du procès, les pompiers ont rapporté avoir constaté que l'accusé a un problème intellectuel parce qu'il parlait un peu comme un enfant .

La pathologiste a conclu que la cause du décès la plus probable est un traumatisme thoracique gauche par arme piquante et tranchante. En plus des compressions évidentes au cou, la victime avait des lésions contondantes au cuir chevelu.

L'accusé n'a pas présenté de défense de troubles mentaux avant ou pendant son procès parce que le psychiatre qui devait procéder à son évaluation n'a pu compléter son travail, l'accusé niant les événements.

La défense a donc choisi d'attendre le verdict du juge pour présenter une défense de troubles mentaux. Me Martin Latour a soutenu que le processus d'évaluation psychiatrique de son client pourrait être facilité une fois ce dernier confronté aux conclusions du tribunal. Cette stratégie a déjà été employée à au moins une reprise dans une autre cause.

Donc, comme Yves Nadeau a été déclaré coupable, Me Latour a l'intention de demander une autre évaluation psychiatrique de son client. Il a répété à quelques reprises que le sexagénaire a l'âge mental d'un enfant de 11 ou 12 ans.

Les constables spéciaux ont passé les menottes à Yves Nadeau, qui prendra le chemin de la prison. Son avocat s'est opposé à ce qu'il soit détenu dans l'attente de son évaluation.

À l'heure actuelle, comme on n’a pas de réponse par rapport à sa responsabilité criminelle, une prison […] n’est peut-être pas l'endroit le plus approprié pour quelqu'un qui a 11 ans ou 12 ans d'âge mental , a-t-il expliqué.

La défense a aussi fait valoir que son client a toujours respecté ses conditions de libération et qu'il vit chez ses parents. Le juge a toutefois rejeté sa demande, considérant entre autres que l'accusé vient d'être reconnu coupable de meurtre.

Une fois dans le box des accusés, Yves Nadeau, menottes aux poignets, a candidement envoyé la main à ses parents assis dans la salle.

M. Nadeau sera de retour en cour le 24 février. Il sera question de sa défense fondée sur les troubles mentaux.