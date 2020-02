Le petit Olivier réalise son rêve

Depuis sa naissance, Olivier est atteint d’insuffisance rénale, en raison d’une malformation de son système urinaire. En avril 2019, le garçon a reçu un nouveau rein après n’avoir été sur la liste d’attente que onze jours. La transplantation a été un succès et depuis, Olivier se porte à merveille.

Grâce à la Fondation Rêves d’enfants, il a pu vivre la frénésie du match des étoiles, du tapis rouge à la rencontre des joueurs dans le vestiaire. Il revient à la maison avec la tête pleine de souvenirs et les bras, remplis de cadeaux.

Olivier et ses parents, sur le tapis rouge du match des étoiles. Photo : Rêves d'enfants

Il a notamment reçu un chandail des Canadiens signé par Carey Price, un toutou de la mascotte Youppi, sans compter l’autographe de nombreux joueurs.

J’ai rencontré Shea Weber, il m’a donné un bâton et l’a signé. J’ai vu le match des étoiles et le concours d’habileté, c’était vraiment cool. Le dimanche, j’ai vu la coupe Stanley dans un hôtel. Je ne l’ai pas embrassée, mais j’aurai pu. Olivier Couture

À son retour à l’école, ses amis étaient tous impressionnés par ce qu’Olivier venait de vivre.

Olivier a reçu un chandail des Canadiens, autographié par son joueur favori. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

Il y a un gars qui est arrivé et m’a dit: “Wow tu as un beau chandail”, je l’ai remercié. Je me suis retourné et il a dit: “Il est signé en plus!” , raconte-t-il, fièrement.

Que peut-on maintenant souhaiter à Olivier? De devenir un gardien de but célèbre et que son rein, affectueusement surnommé Bobby-Léon, continue de toujours aussi bien fonctionner.