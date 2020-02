Économie hivernale à Carleton-sur-Mer : « On s’en vient un peu comme Percé! »

Jamais je ne pensais que j’allais fermer l’hiver en ouvrant La Talle. Ça m’a surpris moi-même! , lance le chef propriétaire qui a ouvert le restaurant La Talle en 2017.

Après deux hivers d’opérations épuisants et non rentables, Alexandre Lapierre a dû se résoudre à fermer son établissement d’octobre à juin.

J’ai vraiment essayé durant deux hivers, raconte M. Lapierre. J’avais de la misère à payer mon personnel parce que je ne faisais pas d’argent. Il y a des soirées où je suis resté ouvert pour 2 clients. Donc, j’étais obligé de tout faire moi-même, la cuisine et le service, de prendre les bouchées doubles et de couper des employés.

Rendu à la fin de l’hiver, j’étais plus brûlé qu’à la fin de l’été. Alexandre Lapierre, chef propriétaire, La Talle

Pour la première fois depuis sont ouverture en 2017, le restaurant La Talle a fermé ses portes durant la saison hivernale. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le restaurateur soutient avoir investi en publicité, proposé des rabais, essayé différents horaires et menus pour attirer la clientèle. Selon lui, le bassin de population est tout simplement trop restreint en hiver pour un restaurant de type bistro comme le sien.

C’est n'est même plus une affaire d’attirer le monde, assure Alexandre Lapierre. Il faudrait doubler la population pour doubler la clientèle et le personnel potentiels.

La clientèle est hyper diluée. Déjà que c’est une petite population, et il y a plein de restaurants qui ont ouvert en même temps. Ce qui devait se passer se passe en ce moment. Alexandre Lapierre, chef propriétaire, La Talle

«Je ne dis plus que je ferme. Je dis que je suis un restaurant saisonnier», précise le chef propriétaire Alexandre Lapierre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le restaurant Le Marin d’eau douce est également fermé cet hiver, contrairement aux dernières années. Plusieurs autres établissements ne sont ouverts que durant la période estivale.

Des heures d’ouverture très réduites

Pour la première fois depuis une douzaine d’années, la boulangerie La Mie véritable et la microbrasserie Le Naufrageur ne sont ouvertes que deux jours par semaine. Au-delà de ça, assure le copropriétaire Philippe Gauthier, les activités seraient déficitaires.

Notre plan au début, admet M. Gauthier, c’était de fermer complètement la microbrasserie en janvier et en février, on avait peur de manquer de personnel. On a eu des commentaires, ça inquiétait les gens qu’on soit fermé. Finalement, on est resté ouvert les jeudis et les vendredis. L’an passé, on ouvrait le mercredi et le samedi, mais il n'y a avait presque personne.

L’offre de restauration à Carleton s’est bonifiée en 12 ans, mais quand tu regardes ça, cet hiver, presque tout est fermé. Philippe Gauthier, copropriétaire, Le Naufrageur

La microbrasserie Le Naufrageur est ouverte les jeudis et les vendredis seulement. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« On s’en vient un peu comme Percé »

Le propriétaire du restaurant familial Le Héron, Michel Poirier, exploite son entreprise sept jours sur sept, 365 jours par années, depuis 35 ans. Il avoue qu'il réduirait aussi ses heures d'ouverture, faute de rentabilité, si ce n'était de l'entente qui le lie avec le transporteur Orléans Express pour offrir une escale aux passagers qui voyagent entre Gaspé et Montréal.

Les autocars font une escale deux fois par jour au restaurant Le Héron de Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Michel Poirier se dit préoccupé par la situation économique qui prévaut à Carleton-sur-Mer.

Les gens opèrent dans les périodes d’achalandage, affirme Michel Poirier. Ils ramassent la crème sur le gâteau et ils s’en vont l’hiver.

J’ai l’impression qu’on s’en vient un peu comme Percé! On est mono-industriel : on est touristique, touristique, touristique. Michel Poirier, propriétaire du restaurant Le Héron

Le restaurateur croit que Carleton-sur-Mer compte « trop » de restaurants.

On est trop, lance M. Poirier. Il y a trop de permis. Vous avez presque 2000 places assises pour 4000 de population. C’est un des endroits au Québec où il y a le plus de places assises en restauration per capita. Les gens ne peuvent pas manger six fois par jour!

L’hiver, poursuit-il, ça a toujours roulé à perte depuis 60 ans, Il fallait en faire assez l’été pour pouvoir rouler à perte durant l’hiver. Mais maintenant, si on divise la tarte l’été, ça devient difficile de passer à travers l’hiver.

La vision du maire

Le maire Mathieu Lapointe refuse de comparer la vie économique hivernale de Percé à celle de Carleton-sur-Mer.

Nos commerçants qui sont ici, explique M. Lapointe, ce sont des gens qui résident à Carleton-sur-Mer et qui sont impliqués dans leur milieu. Certains font le choix de prendre une pause en période hivernale, entre autres, à cause de la grosse pression qu'ils vivent l’été, ça leur permet de se reposer un peu. Mais il y a un dynamisme, un intérêt marqué des gens d’affaires pour continuer à investir à Carleton-sur-Mer.

C’est sûr qu’on ne peut pas maintenir le nombre de commerces. On a tout près d’une vingtaine de restaurants ouverts en période estivale, donc on s’attend à ce que l’hiver, ça diminue un peu. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Y a-t-il trop de restaurants à Carleton-sur-Mer? Pas selon le maire, Mathieu Lapointe. Je crois qu’il y a de la place pour tout le monde, répond-t-il. C’est sûr qu’en période hivernale, c’est un peu plus difficile, mais l’été, on le voit, on devient attirant pour les gens des alentours qui viennent spécifiquement pour notre offre des restaurations qui est très variée et intéressante.

Le maire soutient que des efforts sont faits à plusieurs niveaux pour encourager le tourisme hivernal.