Encore trop d'abus envers les arbitres au hockey mineur

Depuis les 20 dernières années, l'Abitibi-Témiscamingue a perdu 40 % de ses arbitres au hockey mineur. Ils ne sont plus que 186 à endosser le chandail rayé cette saison et près de la moitié des effectifs sont âgés de 17 ans et moins.

Selon Marc-André Manseau, arbitre régional en chef, il ne fait pas de doute que le manque de respect a conduit plusieurs arbitres à accrocher leur sifflet, tout en rendant le recrutement très difficile.

Un jeune de 15-16 ans a le choix de travailler n’importe où, ou devenir arbitre pour aller chercher de l'argent de poche , rappelle-t-il.

Celui qui va placer des tomates chez Provigo, il ne se fera pas traiter de pourri, il ne se fera pas intimider. Ça devient difficile pour nous de recruter, ça prend des maniaques de hockey. Marc-André Manseau, arbitre en chef

Sensibilisation

Marc-André Manseau reconnaît que la situation des abus envers les officiels ne date pas d'hier. Hockey Abitibi-Témiscamingue a cependant choisi de se joindre à une campagne provinciale de Hockey-Québec après que différents incidents aient été rapportés aux quatre coins de la région, autour de la période des Fêtes.

Une campagne de sensibilisation a été lancée à l'intention des spectateurs et des entraîneurs. Deux affiches seront apposées dans tous les amphithéâtres de la région.

Pour l'arbitre en chef, il est grand temps pour tous de se comporter en adultes afin de contrer ce fléau. On ne demande pas d’être toujours en accord avec les décisions de l'arbitre, mais il s'agit d’être respectueux, précise M. Manseau. Si on voit une personne qui dépasse les bornes, on peut lui dire, tout simplement. Ça serait déjà un très grand pas en avant.

Hockey Abitibi-Témiscamingue étudiera aussi la possibilité de poser d'autres actions stratégiques d'ici la fin de la saison.