Une femme coupable du meurtre de son beau-fils pourra quitter la prison sans surveillance

Dans une décision publiée lundi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a affirmé que Marcia Dooley a fait preuve de bonne conduite lors de ses sorties supervisées à l’extérieur de la prison de sécurité minimale où elle est détenue.

Elle indique que Marcia Dooley, 49 ans, sera autorisée à passer quatre séjours de cinq jours dans une maison de transition sur une période d'un an afin qu'elle puisse se familiariser avec la routine et la communauté.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a toutefois imposé plusieurs conditions, lui interdisant notamment de s'engager dans une relation de confiance avec des mineurs et de ne pas contacter les parents de sa victime ou son complice, son mari Edward (Tony) Dooley.

Le comité de la commission des libérations conditionnelles a également exigé que Marcia Dooley divulgue toute relation avec des personnes qui ont la responsabilité parentale sur des mineurs.

Mme Dooley et son mari ont été condamnés pour meurtre non prémédité en 2002 pour la mort du fils de Tony, Randal. Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie, Marcia Dooley pouvant demander une libération conditionnelle après 18 ans et son mari après 13 ans.

Lors du procès, le tribunal a appris que Randal avait été brutalement maltraité pendant des mois après que lui et son frère soient partis de Jamaïque pour vivre avec leur père et belle-mère à Toronto en 1997.

Lors de sa mort en 1998, Randal ne pesait que 18 kg (41 livres) et avait 13 côtes fracturées, un foie lacéré, de multiples blessures au cerveau et des ecchymoses sur tout le corps.

Le procès a conclu que Marcia Dooley était celle qui avait frappé Randal et qui a fait la plupart des abus, tandis que son mari a fermé les yeux sur ses actions.

Aucun problème depuis deux ans

La Commission des libérations conditionnelles indique que le couple a tenté de dissimuler le meurtre et a ensuite contesté leur condamnation. Leur appel a été rejeté en 2009.

Marcia Dooley a comparu devant la commission des libérations conditionnelles le 22 janvier, mais le panel a rendu publique sa décision lundi.

Il y est dit que Marcia Dooley n’a initialement montré aucun remords , mais qu'elle a depuis fait des progrès significatifs dans la compréhension les facteurs qui ont contribué à ses comportements violents et à l'impact que ceux-ci ont eu sur les autres.

Marcia Dooley a complété avec succès une vingtaine de sorties temporaires sous surveillance, des activités comme aller à l'église, suivre un cours d'enseignement supérieur et rendre visite à son père, selon la Commission.

Le rapport de la commission indique qu'elle a appliqué les compétences et les connaissances acquises au sein des programmes de réhabilitation de la prison pendant ces sorties.

Son comportement en prison s'est également amélioré, le rapport notant qu’aucun problème ne s’est présenté lors des deux dernières années, alors qu'elle avait déjà démontré des comportements d'intimidation dans le passé.

Le conseil affirme avoir imposé des restrictions parce que les crimes qu’a commis Marcia Dooley ont eu lieu dans le cadre d'une relation où elle était en position de confiance et que son comportement violent a été toléré.

Tony Dooley, quant à lui, a été libéré sous conditions en 2017.