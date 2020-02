Clifford Wiens, l'architecte le plus célébré de la Saskatchewan est décédé

Il n'y a pratiquement aucun débat sur le fait que Clifford Wiens est le meilleur architecte qui n'ait jamais travaillé en Saskatchewan. Trevor Boddy critique en architecture et conservateur

Son travail pour l’usine de chauffage et de refroidissement de l’université de Regina a attiré l’attention de partout au Canada. Pour ce projet, il a reçu, en 1967, la médaille Massey en architecture, ce qui a eu pour effet de propulser sa carrière. Il recevra, au cours de sa carrière, de nombreux prix dont deux prix du Conseil national de l'esthétique industrielle, et le prix du XXe siècle de l’Institut royal d'architecture du Canada.

Il est certainement le designer le plus reconnu au rang national et international de la Saskatchewan Trevor Boddy critique en architecture et conservateur de musée

En 2005, le travail de Clifford Wiens est couronné par l'exposition Telling Details: The Architecture of Clifford Wiens, une rétrospective nationale de son travail organisée par Trevor Boddy pour la Galerie Mendel de Saskatoon.

En tant que moderniste, Clifford Wiens utilise des formes géométriques pures et simples dans ses dessins architecturaux. Toutes ses décisions en matière de design sont basées sur la nécessité, sa formation artistique a structuré sa création, il n'y a rien de superflu, rien d'ajouté, rien de décoratif. C'est un vrai grand moderniste, qui fait des bâtiments qui sont efficaces et élégants dans leur simplicité

Les bureaux de Clifford Wiens au centre-ville de Regina dans les années 70 Photo : Clifford Wiens

L’architecte Bernard Flaman décrit le style de Clifford Wiens comme un modernisme des prairies: une étonnante capacité d'invention, un amour pour une résolution pragmatique des problèmes, une sensibilité pour le paysage, et une approche sophistiquée de la structure et de la forme.

Né en avril 1926 dans une ferme près de Glen Kerr, en Saskatchewan, Clifford Wiens démontre rapidement un intérêt pour les arts. Il étudie avec le peintre A. Y. Jackson du Groupe des sept au centre Banff, en Alberta. En 1949, il reçoit une bourse qui lui permet d’étudier au Rhode Island School of Design. Diplômé, il ouvre son cabinet d’architecture à Regina en 1957. En 1965, on lui confie la restauration du bâtiment législatif de la Saskatchewan.

L’atelier de John Nugent dans la vallée Qu’appelle à Lumsden Photo : Saskatchewan Network of Art Collecting

Outre l'usine de chauffage et de refroidissement de l’université de Regina qu'il a conçu en 1967, ses oeuvres les plus marquantes se trouvent dans des contextes ruraux comme l’atelier de John Nugent dans la vallée Qu’appelle,à Lumsden, et la chapelle Our Lady of the Lake située à Silton, au nord de Regina, en 1969. Cette dernière est conçue sans murs pour pouvoir permettre de célébrer la messe en été, ce qui donne toute la place au paysage.

Il dessine également les plans de l'hôtel de ville de Prince Albert en 1984 et conçoit la station de CBC Radio-Canada. La station, construite en 1983 en large formes brutes dans le parc Wascana, offre des points de vue sur la nature et le dôme de l'Assemblée législative.