Mafia inc. : le défi d’adapter un essai en fiction

Le nouveau film de Podz, alias Daniel Grou, Mafia inc., s’est inspiré du livre du même titre écrit par les journalistes André Cédilot et André Noël. Le défi du scénariste Sylvain Guy et du réalisateur a été de partir d’un livre qui raconte la véritable histoire des chefs mafieux Nicolò et Vito Rizzuto et de le transposer en un film de fiction qui parle de deux autres familles inventées.