Pas de pêche blanche à Saint-Fulgence

L'organisation Pêche blanche Saint-Fulgence vient d'annoncer la décision parce que l'endroit est pratiquement à l'eau claire derrière la guérite. C'est aussi le manque de glace qui a forcé la suspension de la saison à la Zec Anse-Saint-Jean.

Le maire Gilbert Simard dit qu'il n'avait pas le choix de remettre la pêche blanche à l'an prochain.

La semaine passée, samedi, on est retournés faire une vidéo. Écoutez, c'est impossible d'avoir un délai assez raisonnable pour que ça épaississe. La glace est en mouvement au complet encore dans le secteur.

Il n'y avait toujours aucune cabane sur la glace. La fermeture a été annoncée sur la page Facebook de l'association Pêche blanche Saint-Fulgence lundi après midi. Sur les photos publiées, le Saguenay est libre de glace sur une grande section.

On est de juridiction de Port Saguenay. Le seul secteur qui est permis ici à Saint-Fulgence pour la pêche blanche, c'est une petite pointe entre la montagne où était l'auberge La Tourelle et le milieu de la flèche littorale. C'est seulement ce petit secteur-là qui est autorisé par Port Saguenay, tout le reste est non autorisé.

Gilbert Simard, maire de Saint-Fulgence