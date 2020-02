YouTube interdira les contenus falsifiés liés aux élections américaines

Dans une note de blogue, YouTube affirme que ces mesures ont été prises afin de faire de YouTube une source plus fiable d'information et de promouvoir un discours politique sain .

Leslie Miller, vice-présidente des affaires publiques de l’entreprise, a détaillé que les contenus qui ont été manipulés techniquement ou falsifiés dans le but de tromper et qui posent un risque flagrant de dommages seront bannis.

Une vidéo prétendant à tort qu'une personnalité politique est décédée se verra par exemple retirée de la plateforme.

Les contenus visant à tromper l’électorat sur le jour du vote ou sur du recensement, ainsi que ceux contenant de fausses déclarations sur les critères techniques d'éligibilité, seront également interdits par YouTube.

Dans un autre communiqué, la responsable de la sûreté et de la sécurité en ligne de Google, Kristie Canegallo, a insisté sur le fait que le numéro un des moteurs de recherche avait renforcé ses efforts pour contenir les abus et les fausses informations sur les contenus liés aux élections.

Nos équipes de sûreté et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du globe pour surveiller et interrompre les piratages de comptes, les activités frauduleuses, les campagnes de désinformation, les attaques coordonnées et d'autres formes d'abus sur notre plateforme, 24 heures sur 24 , a indiqué Mme Canegallo.

Nous prenons au sérieux notre responsabilité de protéger nos utilisateurs et utilisatrices des dégâts et des abus, particulièrement pendant les élections. Kristie Canegall, responsable de la sûreté et de la sécurité en ligne de Google

Mme Canegallo a ajouté que Google travaillait avec d'autres entreprises technologiques et des agences gouvernementales, dont le FBI, afin d' identifier les gens malveillants, de désactiver leurs comptes, d'avertir nos utilisateurs et utilisatrices et de partager des informations pertinentes avec les spécialistes de l'industrie et les forces de l'ordre .

Moteurs de désinformation

Accusés d'avoir laissé se propager de fausses informations sur leurs plateformes lors de la présidentielle américaine de 2016, plusieurs géants de la Silicon Valley ont annoncé des mesures pour mieux lutter contre ces dangers avant l'élection de 2020.

Facebook, qui fait l'objet des critiques les plus vives, a annoncé en décembre interdire tous les contenus, publiés par des personnes inscrites ou des annonceurs, qui pourraient perturber l’élection, comme des fausses informations ou des incitations à ne pas participer.

Le groupe californien a toutefois refusé de censurer les annonces à caractère politique, ce qui lui a été très reproché. Twitter a pris le contrepied de Facebook en bannissant les publicités politiques.

Google, de son côté, a imposé des restrictions sur le ciblage trop affiné de l’électorat pour ce type d'annonces.

Chaque plateforme évalue la liberté d'expression face la manipulation de l’électorat, mais les campagnes de désinformation opèrent sur les différentes plateformes et exploitent ces failles , analyse Karen Kornbluh, chercheuse au German Marshall Fund.

C'est pourquoi les plateformes devraient s'unir et développer des règles claires, cohérentes et applicables pour empêcher les [gens] de devenir des cibles faciles pour les campagnes de désinformation , poursuit l'experte.

Pour Paul Barrett, vice-président du Center for Business and Human Rights à l'école de commerce de la New York University, les annonces de YouTube sont un pas dans la bonne direction.

Les standards que YouTube a établis et illustrés aujourd'hui ne semblent pas complètement nouveaux, mais l'entreprise a le mérite de les présenter de façon claire et d'avertir qu'elle entend les appliquer vigoureusement , indique l'expert, auteur en septembre d'une étude sur la désinformation en ligne.