7 films à voir avant les Oscars 2020, ce dimanche

Il ne reste qu’une semaine avant l’événement cinématographique le plus prestigieux de l’année, et vous n’avez pas vu la majorité des films en lice aux Oscars? Vous étiez trop occupés à réécouter The Office et Friends en rafale pour rester au fait des œuvres marquantes?

En se basant sur les pronostics généraux, de même que sur les gagnants des Golden Globes aux États-Unis et des prix BAFTA, en Angleterre, tous deux jugés bons indicateurs des favoris aux Oscars, nous avons dressé une liste – non exhaustive – de films à ne pas manquer.

Voici sept films à regarder, soit un par jour, avant la cérémonie du dimanche 9 février.

Le film « 1917 », de Sam Mendes Photo : DreamWorks SKG

1917

Les mots « tour de force » reviennent sans cesse lorsqu’il est question de 1917, du réalisateur Sam Mendes. Nombre de personnes ont été soufflées par la complexité de la réalisation de l’œuvre, qui plonge dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, suivant deux soldats à travers une série de plans-séquences qui semblent n’en former qu’un seul.

Avec 10 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleure réalisation, 1917 est le grand favori de la course – d’autant plus que le film a déjà raflé ces deux prix aux BAFTA et aux Golden Globes.

« Parasite », de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Parasite

Quand il est question du meilleur film étranger, il y a un titre qui se retrouve sur toutes les lèvres : Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. Cette représentation à la fois humoristique et grinçante de la disparité des classes sociales en Corée du Sud brosse un portrait sombre de la quête de l’amélioration de son sort.

En nomination pour des prix prestigieux, dont meilleur film et meilleur réalisateur, Parasite a de bonnes chances de mettre la main sur la statuette du meilleur film étranger – prix qu’il a d’ailleurs gagné aux Golden Globes puis aux BAFTA, où il a également remporté le prix du meilleur scénario original. Parasite a également reçu la Palme d’or du Festival du film de Cannes.

Le personnage d'Arthur Fleck dans le film « Joker » de Todd Phillips. Photo : Niko Tavernise/Avec l'autorisation du TIFF / Niko Tavernise

Joker

Joker est en avance du peloton des Oscars avec 11 nominations, mais c’est surtout la performance spectaculaire de Joaquin Phoenix qui a su capter l’attention de tous et toutes. Et sa transformation corporelle étonne – l’acteur a perdu une cinquantaine de livres pour incarner l’homme décharné souffrant de maladie mentale.

Le comédien qui a déjà gagné les trophées aux Golden Globes et aux BAFTA grâce à son interprétation du célèbre ennemi de Batman pourrait bien remporter la mise dimanche. On sait d’ailleurs que les transformations corporelles ont la cote aux Oscars; pensons simplement à Charlize Theron dans Monstre (2004) ou encore à Matthew McConaughey et Jared Leto, qui ont remporté les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Dallas Buyers Club (2014).

« Judy » de Rupert Goold Photo : Courtoisie du TIFF

Judy

La performance de la comédienne Renée Zellweger vaut le détour. Si le film Chicago avait révélé en 2002 à quel point elle était une actrice polyvalente, pouvant chanter et danser tout en livrant une performance mémorable, la comédienne répète l'exercice et brille encore plus dans Judy, le film biographique retraçant la dernière année de vie de Judy Garland, dont le talent a été révélé grâce à son rôle dans Le magicien d’Oz. Renée Zellweger est d’autant plus impressionnante qu’elle a su travailler sa propre voix pour mieux se métamorphoser en l'incomparable Garland.

Les critiques parlent du rôle d’une vie, d’une interprétation émouvante et exceptionnelle. S’il y a une comédienne qui a de bonnes chances d’emporter la statuette dimanche, c’est elle; d’autant plus qu’elle a déjà gagné le Golden Globe et la statuette aux BAFTA pour ce rôle.

« Récit d'un mariage » de Noah Baumbach Photo : Courtoisie du TIFF

Récit d’un mariage (Marriage Story)

C’est le récit d’une rupture familiale douce-amère – et c’est aussi des comédiens et comédiennes au sommet de leur art. La solidité et l’intensité du jeu d’Adam Driver et de Scarlett Johansson ont été maintes fois soulignées, si bien que tous deux se sont taillé une place parmi les finalistes des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Époustouflante dans son rôle d’avocate intraitable défendant bec et ongles ses clientes féminines, Laura Dern est également finaliste pour le prix de meilleure actrice dans un rôle de soutien, un trophée qu’elle a remporté aux BAFTA.

Le long métrage est aussi finaliste dans la catégorie du meilleur film, pour un total de six nominations.

Le film « Les quatre filles du docteur March » de Greta Gerwig Photo : Columbia Pictures

Les quatre filles du docteur March (Little Women)

L’œuvre vaut le détour, ne serait-ce que parce qu’il s’agit du seul long métrage réalisé par une femme qui ait été retenu dans la convoitée catégorie du meilleur film, en plus d’être le seul qui met d’abord de l’avant des personnages féminins.

Mais les raisons de se plonger dans cette œuvre sont nombreuses, à commencer par la qualité du texte, de la réalisation de Greta Gerwig et du jeu – Saoirse Ronan et Florence Pugh sont d’ailleurs finalistes dans les catégories de meilleure actrice et meilleure actrice dans un rôle de soutien – ainsi que les magnifiques costumes conçus par Jacqueline Durran, elle aussi en nomination.

L'affiche du film « Le chaînon manquant » Photo : Entract

Le chaînon manquant (Missing Link)

Ce film d’animation est décrit comme ayant repoussé les limites du stop-motion. Pour réaliser 1 heure 35 de film, le studio Laika dit avoir utilisé « cinq imprimantes 3D roulant 24 h sur 24, imprimant environ 2000 visages par semaine pour un total de plus de 106 000 visages ».

Un travail colossal, mais dont le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Les qualités visuelles du film réalisé par Chris Butler ont été amplement soulignées, de même que sa sensibilité et son humour. Le chaînon manquant a d’ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur film d’animation.

Et les autres?

Évidemment, il y a beaucoup plus que sept films qui ont valu le détour cette dernière année – et pas seulement ceux qui sont finalistes aux Oscars.

Si le temps vous le permet, ce serait bien de donner une chance à Harriet, le seul film où une actrice de couleur se retrouve en nomination aux Oscars, soit Cynthia Erivo. Les catégories de meilleur acteur ainsi que de meilleure actrice et meilleur acteur dans un rôle de soutien n’ont que personnes blanches pour finalistes.

Un visionnement de The Irishman, de Martin Scorsese serait aussi de mise, de même que d'Il était une fois à Hollywood, de Quentin Tarantino – les deux long métrages sont en lice pour chacun 10 statuettes, dont celle du meilleur film. Dans cette catégorie la plus convoitée, on retrouve également l’univers éclaté de Jojo Rabbit, où le réalisateur et scénariste Taika Waititi a su aborder le nazisme avec humour et sensibilité, ainsi que Ford contre Ferrari, un regard sur la compétition entre deux compagnies automobile au début des années 1960, par le réalisateur James Mangold et porté par les acteurs Matt Damon et Christian Bale.

De quoi remplir vos soirées du début de février. Bon cinéma!