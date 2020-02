Nouveau système d'attribution des subventions à Rimouski : Des gagnants et des perdants

Le conseil municipal de Rimouski a adopté les montants des subventions que la Ville accorde aux organismes des catégories Sports et plein air, Culture et Vie communautaire. Ces montants déterminés grâce à une nouvelle formule de calcul augmentent pour certains organismes et diminuent pour d'autres.

L'adoption de ces subventions suit l'entrée en vigueur de la nouvelle Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions adoptée en juillet 2019.

Cette politique permet l'attribution d'un pointage, sur 100, à chacun des organismes. Ainsi, plus un organisme répond à chacun des huit critères du système de pointage, plus son pointage sera élevé; et plus son pointage est élevé, plus la subvention auquel il a droit est élevée.

Parmi ces critères se trouvent, notamment, le nombre de participants, la part de participants qui sont résidents de Rimouski et la gestion financière de l'organisme. Ce dernier critère tient compte de la capacité de l'organisation à pouvoir obtenir d'autres sources de financement que la subvention de la Ville.

Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, a expliqué le nouveau système d'attribution des subventions aux organismes. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une enveloppe de 326 475 $ a donc été répartie entre les organismes des catégories Sports et plein air, Culture et Vie communautaire. Il s'agit d'une augmentation de 9 % par rapport à l'an dernier.

Il y a beaucoup d'organismes qui ont présenté des demandes et qui ne recevaient pas de soutien avant. Il y avait pour 900 000 $ de demandes. Karine Desrosiers, directrice du Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Cinquante-cinq organismes ont présenté une demande pour recevoir une aide financière de la Ville.

Les montants accordés en vertu de la nouvelle politique sont amortis sur une période de trois ans. La période d'amortissement s'applique autant aux organisations qui voient leur subvention diminuer que celles qui la voit augmenter.

Quelques exemples de subventions accordées selon le nouveau système d'attribution Organismes qui reçoivent plus d'argent qu'avec l'ancien système Paralœil : de 0 $ en 2019 à 16 668 $ en 2022

Rikigym : de 5500 $ en 2019 à 19 447 $ en 2022

Les Dauphins de Rimouski : de 3000 $ en 2019 à 11 635 $ en 2022 Organismes qui reçoivent moins d'argent qu'avec l'ancien système Club de soccer Le Fury : de 56 560 $ en 2019 à 22 085 $ en 2022

Opéra de Rimouski : de 20 000 $ en 2019 à 2060 $ en 2022

Association du baseball mineur de Rimouski : de 20 000 $ en 2019 à 9411 $ en 2022

Après l'attribution des montants, 31 % des organismes ont vu leurs subventions diminuer. C'est le cas du club de soccer Le Fury de Rimouski qui recevra quelques dizaines de milliers de dollars de moins qu'avant.

L'organisme voit le montant que lui accorde la Ville en aide financière passer de plus de 56 000 $ à un peu moins de 47 000 $ en 2020.

Après les trois ans d'amortissement, Le Fury doit recevoir 22 085 $ en subvention de la part de la Ville de Rimouski.

Le Club de soccer Le Fury de Rimouski recevra plusieurs milliers de dollars en moins en subventions de la Ville qu'auparavant. Photo : iStock

À l'inverse, 69 % des organismes ont vu leurs subventions augmenter ou demeurer stable.

Certains d'entre eux, comme Paralœil, reçoivent une aide financière cette année, alors qu'ils n'y avaient pas droit avec l'ancien système d'attribution des subventions.

Ainsi, Paralœil doit recevoir près de 17 000 $ en subvention en 2022, après la période d'amortissement de trois ans. L'organisme recevra près de 5800 $ cette année.

Selon le maire de Rimouski, Marc Parent, la nouvelle formule d'attribution des subventions doit permettre une répartition plus équitable de l'aide financière entre les différents organismes.

Je m'étais engagé à définir des critères plus objectifs, plus équitables, pour rétablir, mettre davantage d'équité dans l'attribution des subventions. Marc Parent, maire de Rimouski

Il ajoute que les subventions étaient auparavant distribuées selon des critères historiques .

L'année dernière, on donnait tel montant. On va simplement reconduire le montant, peu importe l'évolution des organismes , explique le maire au sujet de l'ancien processus d'attribution des subventions.

Selon le maire de Rimouski, Marc Parent, le nouveau système d'attribution des subventions permettra une redistribution plus équitable de l'aide financière entre les différents organismes. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Ville de Rimouski promet d'accompagner les organismes dans ce nouveau processus d'attribution des subventions, notamment pour leur permettre d'obtenir un pointage plus élevé lors de la présentation de leur prochaine demande d'aide financière dans deux ans.

Les montants alloués aux grands événements, aux activités ponctuelles et aux fondations seront adoptés plus tard cet hiver.