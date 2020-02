Année record pour le port de Trois-Rivières

L'augmentation du trafic est attribuable aux volumes de vrac solide (grain, sel ou minerais) alors que les volumes de vrac liquide et de marchandises générales sont restés plutôt stables.

Ce record de manutention s’ajoute à un autre chiffre en augmentation par rapport à 2018 : celui en nombre de navires. 260 navires, dont 25 escales de croisières ont ainsi accosté au port de Trois-Rivières en 2019; c'est 4 de plus qu'en 2018.

Dans ce contexte de forte activité, le Port s’est appuyé sur une main-d'oeuvre importante et en augmentation elle aussi. Une centaine de débardeurs ont ainsi été embauchés au cours des deux dernières années.

Déploiement de nouveaux projets

En 2019, le Port de Trois-Rivières a aussi engagé de nouveaux projets dans le cadre de son plan de développement « Cap sur 2030 ». Deux fonds d’investissement en innovation et en environnement ont ainsi été lancés en février 2019 pour un total de 2,5 M $. Leur but ? Rendre le port plus compétitif et améliorer son bilan environnemental.

L'Administration portuaire rappelle également la signature d’un partenariat avec les Ports de Mulhouse-Rhin ainsi qu’un contrat avec Les Produits d’acier Hason, un projet de nouvel entrepôt d’assemblage au coût de 12,5 M$.