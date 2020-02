C’est une tendance qui prend de l’ampleur. Des hommes brisent le silence sur des abus sexuels dont ils ont été victimes et demandent des ressources, ou créent leurs propres groupes de soutien.

Nous l'appelons le mouvement MenToo , a expliqué Bob McCabe, de Guelph, en Ontario, qui a été victime d'abus sexuels par un prêtre.

Les abus ont commencé en 1963 quand il avait 11 ans. Bob McCabe n'en a parlé à personne pendant 29 ans, avant de finalement le dire à sa mère. Il lui a fallu deux décennies de plus pour s'exprimer publiquement et intenter une action en justice contre l’auteur des abus sexuels.

Bob McCabe, de Guelph, a gardé le silence pendant des décennies sur les abus sexuels qu'il a subis dans son enfance. Photo : Bob McCabe/Facebook

Il confie pourquoi il est resté silencieux à cette époque.

Je ne pouvais dire à personne ce qu'il a fait parce qu'il est Dieu et qui va me croire face à Dieu? Bob McCabe, victime d'abus sexuels

13 % des hommes

Un rapport réalisé pour le ministère de la Justice du Canada indique qu'environ 13 % des hommes au Canada sont victimes de violence sexuelle. Le même rapport intitulé Hommes survivants d'abus sexuels, par Susan McDonald et Adamira Tijerina, a révélé que la plupart des hommes n'en parlent à personne.

Les auteurs citent la honte, l'embarras et la crainte que personne ne les croira comme les principales raisons de ce silence.

Ce fut le cas pour William O'Sullivan de Welland, en Ontario, qui a été abusé par un prêtre quand il était enfant, puis adolescent.

Il a lui aussi intenté une action en justice contre l'Église après des années à admettre ce qui s'était passé.

"Les hommes ne se font pas violés", c'était le stigmate qu’on avait en grandissant. William O'Sullivan, victime d'abus sexuels

Alors j'ai juste tout enterré et mis ça dans le placard et j'ai gardé ça là, sans réaliser comment cela a réellement affecté ma vie jusqu'à ce que je sois plus âgé , confie-t-il.

MM. McCabe et O'Sullivan rendent notamment compte d’années de toxicomanie et de relations brisées.

À 58 ans, en 2010, ma vie était un échec , a déclaré Bob McCabe. Je n'ai pas vu mes enfants depuis combien d'années? J'ai vécu trois relations. Je suis un échec en tant que mari, je suis un échec en tant que père, en tant que fils, en tant que frère, en tant qu'ami ou employé. Quel gâchis .

D'autres survivants de sexe masculin expriment des sentiments similaires, y compris William O'Sullivan, qui a passé des années par la case prison en raison de sa dépendance aux drogues et à l'alcool. Je voulais juste braquer, escroquer et voler pour me procurer de la drogue.

Il est sobre depuis neuf ans.

Briser le silence

Maintenant, Wiliam O'Sullivan exhorte les dirigeants de l'église de s’excuser et appelle la société à faire plus pour aider les hommes.

Depuis plus de 18 mois, il fait du piquetage tous les dimanches devant la paroisse St. Kevin à Welland pour être entendu et réclamer une plus grande imputabilité. Une exposition très publique après des années à se cacher dans un placard .

Bob McCabe est au milieu d'une campagne de financement pour créer un groupe de soutien pour les hommes. Il sera modelé sur un autre groupe qui a deux chapitres à Hamilton et St. Catharines appelé Hope for Men .

Il n'y a pas assez de soutiens pour les hommes , a déclaré M. McCabe. Et, comment aidez-vous quelqu'un quand il n'a nulle part où aller?

Mais, MeToo pour les hommes?

Un résident de London, John Swales, essaie depuis longtemps d'aider les hommes survivants d'abus sexuels après avoir été lui-même agressé sexuellement à plusieurs reprises par un prêtre alors qu'il était enfant.

John Swales est réticent à l'idée de s'appuyer sur le mouvement MeToo qui a été lancé par des femmes pour sensibiliser à la douleur et à la souffrance qu'elles ont éprouvées aux mains des hommes.

De plus en plus d'hommes victimes d'abus sexuels parlent de leurs expériences et demandent du soutien. Photo : Carolyn Dillon/Facebook

On sait qu'il y a des défis , a-t-il déclaré. C’est un sujet brûlant et controversé.

John Swales a déclaré qu'il voyait deux problèmes clés : les hommes sont plus susceptibles d'être les auteurs d'abus ou de violence contre les femmes et où le financement viendrait-il soutenir les programmes pour hommes?

L'organisme de London qui aide les femmes victimes de violences sexuelles, Anova, a déclaré sur son site Web que le financement est un problème lorsqu'il s'agit d'aider les hommes.

Pour le moment, Anova n'est pas en mesure de fournir un abri ou un soutien psychologique aux survivants identifiés comme étant des hommes en raison du manque de financement et de ressources, ce qui constitue un obstacle indéniable pour les survivants qui souhaitent un soutien et une guérison.

John Swales aide à diriger un groupe de soutien pour les survivants d'abus sexuels. Il aimerait avoir plus de ressources pour aider les hommes qui ont été victimes de violence sexuelle. Photo : CBC / Kerry McKee

M. Swales est catégorique sur le fait que le financement pour venir en aide aux hommes ne doit en aucun cas entraîner une réduction de financement des programmes pour les femmes , a-t-il déclaré.

Mais, John Swales pense qu'aider les hommes serait bon pour tout le monde.

Soutenir les hommes, c'est soutenir les femmes, c'est soutenir les enfants, c'est soutenir leurs familles. Nous pouvons choisir d'être une société non solidaire ou nous pouvons être solidaires.

Il a lancé à London un groupe de soutien appelé Opening the Circle qui se déroule le quatrième mercredi de chaque mois à London et est ouvert à toute personne touchée par des abus sexuels sur des adultes ou des enfants, y compris les membres de la famille des victimes.

Bob McCabe a déclaré qu'après plus de 50 ans de silence, il avait lui aussi lancé une organisation caritative, Recovery Speaks . Son objectif est de créer un groupe de soutien pour les hommes et de payer du soutien psychologique professionnel pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir.

C'est énorme de pouvoir donner de l'espoir à quelqu'un. Il y a de la vie après des abus sexuels.

Avec les informations de CBC, London Morning