Il faut plus de vols directs à Québec, selon le président du Club Med

On ne peut réussir à se développer dans le tourisme, et c'est le grand enjeu de Québec et de sa région, que si on a effectivement un accès facile, direct à la destination , lance M. Giscard d'Estaing.

De passage à Québec, lundi matin, il sortait à peine d'une rencontre avec les dirigeants de l'aéroport international Jean-Lesage.

En 2019, il n'y avait que 18 liaisons directes avec des villes étrangères. La majorité d'entre elles étaient des destinations soleil, telles que Cayo Coco et Punta Cana.

Or, ce n'est pas de là que viendront les futurs clients du Club Med Québec Charlevoix. Le complexe misera beaucoup sur la clientèle américaine.

Il sera fondamental effectivement que l'accès de New York, de Boston, de Philadelphie soit renforcé en direct sur Québec. Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med

Henri Giscard d'Estaing (à droite) en entrevue à Radio-Canada Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Prendre des risques

En plus d'augmenter la fréquence de vols existants, dont celui en provenance de Paris, M. Giscard d'Estaing veut développer de nouveaux trajets.

Ce sont toutefois les transporteurs aériens qui ont le gros bout du bâton. Nous devons faire un travail marketing, auprès de ces compagnies aériennes américaines, essentiellement, pour les convaincre de le faire.

Je suis confiant sur la capacité à les convaincre. Il faudra peut-être qu'on prenne tous des risques en étant clair sur ce qu'on attend, sur les volumes qu'on est prêt à développer. Henri Giscard d'Estaing

Initialement prévue pour décembre 2020, l'ouverture du Club Med Québec Charlevoix a été repoussée à décembre 2021.

Un croquis du futur Club Med Québec Charlevoix Photo : Club Med

M. Giscard d'Estaing assure que cela n'a rien à voir avec le manque de vols internationaux, mais il reconnaît qu'il a maintenant de plus de temps pour convaincre les transporteurs.

Le Club Med Québec Charlevoix serait-il viable dans l'état actuel des choses, sans nouveau vol direct? L'homme d'affaires esquive habilement la question. Je ne prends pas cette hypothèse comme hypothèse de travail.

Je dirais que l'attractivité de l'offre que nous aurons va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Si je le dis, ce n'est pas seulement par conviction. C'est par expérience. Henri Giscard d'Estaing

Aéroport international Jean-Lesage lors de la tempête, le 12 décembre Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Par ailleurs, l'idée d'utiliser le train touristique de Charlevoix pour transporter les clients entre Québec et Petite-Rivière-Saint-François n'est pas dans les cartons d'Henri Giscard d'Estaing.

L'homme d'affaires convient que ce serait une expérience intéressante à offrir aux clients qui voudraient visiter Québec, par exemple. Le transport officiel des clients se fera toutefois en navette, comme ailleurs dans le monde.

Je pense qu'il faut qu'on soit très pratique. Les gens, aujourd'hui, les familles en particulier, elles attendent la simplicité, l'efficacité, dans leur voyage , explique-t-il.

Pénurie de main-d'oeuvre

Au-delà du transport, la main-d'oeuvre représente un autre défi de taille pour Club Med. Au début de l'année, il manquait environ une cinquantaine de travailleurs au Massif de Charlevoix.

Henri Giscard d'Estaing ne s'en fait pas outre mesure. Il rappelle que Club Med emploie plus de 400 animateurs (communément appelés G.O.) québécois dans le monde; certains d'entre eux voudront assurément rentrer au bercail et travailler à Petite-Rivière-Saint-François.

D'autre part, Club Med travaille conjointement avec des partenaires du milieu de l'éducation pour former des professionnels et essayer de créer une filière qui, naturellement, pourra déboucher dans ce Club Med .

M. Giscard d'Estaing compte également recruter des travailleurs en dehors du Québec. Il rappelle que son but est de créer de l'emploi, pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul dans la région de Charlevoix.

Il est très important que les autres activités de Charlevoix, de restauration, d'agriculture, de culture, d'excursion et de découvertes, elles fonctionnent à plein, parce que nous en aurons besoin pour nos clients. Henri Giscard d'Estaing

Jusqu'en 2036?

L'entente entre Club Med, qui exploitera les lieux, et Groupe Le Massif, qui sera le propriétaire des actifs, est d'une durée de 15 ans. Si les affaires ne vont pas comme prévu, Club Med pourrait-il retirer ses billes avant 2036?

Ce n'est en aucun cas notre objectif ou comme ça que nous planifions les choses , dit M. Giscard d'Estaing. Si Club Med n'avait pas cru en ce projet, il n'y aurait pas investi, assure-t-il.

Nous l'avons fait pour montrer notre confiance dans le projet [...] C'est d'ailleurs quelque chose que nous ne faisons pas habituellement. Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med

Ce modèle d'exploitant est néanmoins relativement rare. Il ne représente que 14 % des activités de Club Med à travers le monde. Ailleurs, il est soit propriétaire (24 %) ou locataire (62 %).

M. Giscard d'Estaing explique ce choix par la flexibilité qu'il apporte dans la gestion d'un établissement. Le risque est partagé et le risque d'exploitation, c'est nous qui le supportons.

Le chantier progresse

Malgré le retard annoncé, le chantier va bon train à Petite-Rivière-Saint-François, assure M. Giscard d'Estaing. Des images des futures aires de restaurations ont d'ailleurs été dévoilées, lundi.

Club Med souhaite faire la belle part aux traditions de Charlevoix, tout en misant sur la modernité. C'est ce savant mélange qui contribuera à rendre attrayant ce tout premier Club Med en Amérique du Nord, selon le président de l'entreprise.

Si on ne le faisait pas, on n'apporterait pas une réponse et on ne serait pas différent d'une expérience dans les Alpes, en Europe ou dans les montagnes Rocheuses ici, au Canada, ou aux États-Unis.

Le futur «Gourmet Lounge» du Club Med Québec Charlevoix Photo : Club Med

Club Med prévoit drainer environ 50 000 clients chaque année dans Charlevoix, dont la moitié seront des Canadiens. Outre les Américains et les Français, les Sud-Américains seront parmi les clientèles ciblées.