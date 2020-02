North Hatley aura un nouveau pont

La structure, qui se trouve en plein cœur du village, est arrivée à la fin de sa vie utile et doit être démolie puis remplacée. Un projet attendu par la mairie depuis des années.

D’ici là, afin de contourner la rivière Massawippi, le détour oblige les automobilistes à emprunter la route 108 jusqu’à la mine Capelton, ensuite la route 143 puis finalement le chemin Sherbrooke.

C’est sûr qu’il va y en avoir des impacts, on ne se mettra pas la tête dans le sable, mais je pense qu’on est capable de les gérer le mieux possible et mettre les citoyens au courant. Michael Page, maire de North Hatley

On va faire avec, on a besoin d’un nouveau pont , d’affirmer une commerçante, qui s’inquiète principalement de la difficulté qu’auront les automobilistes à trouver du stationnement.

Quant aux services d’urgence, le maire assure que les municipalités avoisinantes leur prêteront main-forte, pour ne pas compromettre la sécurité des citoyens.

Dès le mois d’août

Les travaux vont débuter le 1 août prochain et devraient s’échelonner sur sept mois pour prendre fin en 2021. Selon le ministère des Transports du Québec (MTQ), le pont devrait être accessible d’ici la fin de l’année.

On va éviter une certaine partie de la période touristique [en commençant en août et non au printemps]. On sait, le village de North Hatley est particulièrement achalandé en été, mais on a une période de réalisation assez restreinte , explique Dominique Gosselin, conseillère en communications pour le MTQ.

Afin d’accélérer le processus, cette dernière précise que les travailleurs sur le chantier pourront prolonger leurs journées de même que travailler les soirs et les week-ends.

Les travaux devraient coûter entre 1 et 5 millions de dollars, selon le MTQ.