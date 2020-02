De 1,5 à 1,9 milliard de dollars d’économies potentielles en santé pour l'Alberta

Le 30 mai dernier, le ministre a annoncé que Services de santé Alberta (AHS) serait soumis à une évaluation profonde afin de déterminer comment l'institution, créée il y a dix ans, peut réduire ses coûts tout en améliorant les soins prodigués aux patients. La province a donc engagé le cabinet Ernst & Young pour trouver toutes les opportunités d’économies possibles dans le système , comme l’affirme John Bethel, qui travaille pour l’entreprise. C’est la première fois, depuis sa création, que le service public faisait l’objet d’une évaluation.

Celle-ci a permis de mettre à jour 57 recommandations et 72 opportunités pouvant potentiellement amener le gouvernement à économiser annuellement entre 1,5 et 1,9 milliard de dollars. Mais dans les faits, ces montants seront difficilement atteignables puisqu’ils nécessitent de mettre en place l'entièreté des recommandations en même temps. Ce qui paraît impossible d’un point de vue logistique, selon le représentant d'Ernst & Young.

Chaque dollar économisé sera réinvesti dans AHSServices de santé Alberta et notamment dans les besoins de la population vieillissante. Tiler Shandro, ministre albertain de la Santé

Les recommandations émises par le rapport ciblent quatre domaines : les ressources humaines, les services hospitaliers, les services non hospitaliers et la gouvernance. Le rapport recommande entre autres d'optimiser les effectifs afin d’économiser entre 600 et 800 millions de dollars ou encore de faire appel à des sous-traiteurs pour les services alimentaires ou la blanchisserie (130 à 170 millions de dollars d’économie).

Notre gouvernement est fier de Services de santé Alberta. Tyler Shandro, ministre albertain de la Santé

Le gouvernement a accepté ces recommandations avec des exceptions : il affirme qu’il n’y aura pas de fermeture d’hôpitaux, ni en zone urbaine ni en zone rurale. Selon lui, il n’y aura pas non plus de consolidation des centres urbains en traumatologie. Le gouvernement met également l’accent sur la protection des patients à faible revenu.

Excellence des soins et optimisation

L'Alberta dépense plus par habitant dans le domaine de la santé (43 % des fonds publics) que l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, selon le rapport. Le budget annuel de AHSServices de santé Alberta est de 15,4 milliards de dollars.

La présidente et directrice générale de l’ AHSServices de santé Alberta , la Dre. Verna Yiu voit là l’occasion de regarder objectivement si on est sur le bon chemin ou pas, après dix ans de consolidation . Mais pour elle, toutes les améliorations qui peuvent être apportées sont des extensions d’un travail déjà entrepris par AHSServices de santé Alberta dans sa quête de transparence .

On veut être sûr que les Albertains reçoivent les meilleurs soins possible aujourd’hui et dans le futur. Dre. Verna Yiu, présidente et directrice générale de l’AHS

Elle tient aussi à souligner que faire des économies ne se fera pas au détriment de la qualité des soins : pour elle, efficacité et excellence des soins vont de pair. Nous continuerons à apporter les meilleurs soins possibles et ce, peu importe où se trouvent les patients , appuie-t-elle.

Pourtant, le rapport fait état d'hôpitaux ou de centres de santé plus petits et sous-utilisés, souvent situés dans des zones rurales, et qui devront être reconfigurés . Mais c’est à AHSServices de santé Alberta de décider ce qu’ils vont faire avec ces espaces , tranche Tyler Shandro. À ce jour, la Dre. Yiu ne sait pas si ces reconfigurations se traduiront en perte d’emploi pour les professionnels de la santé sous contrat avec AHSServices de santé Alberta .

L’équipe de Services de santé Alberta va utiliser les 100 prochains jours pour mettre sur pied un plan complet prenant en compte les recommandations, dont certaines pourraient prendre des années à être implémentées. Ce plan sera présenté au gouvernement provincial le 13 mai prochain.

Le rapport d'Ernst & Young a coûté près de 2 millions de dollars aux contribuables albertains.