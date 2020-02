Les syndiqués de l'Agence du revenu du Canada appelés à voter sur un mandat de grève

Ces 27 500 membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) traitent les déclarations de revenus, sont analystes et travaillent aux technologies de l'information, entre autres.

L'Alliance leur demandera de voter en faveur d'un mandat de grève générale illimitée à être déclenchée au moment opportun. Un moment qui surviendra en avril ou mai, a précisé en entrevue avec La Presse canadienne, lundi, Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

Bien sûr que c'est en plein pendant la période d'impôt. Ça nous fait extrêmement de peine d'agir pendant cette période-là, mais en même temps, il faut comprendre que nos gens qui donnent et qui sont fiers de donner un service de qualité à la population canadienne ont besoin eux aussi d'être entendus et d'être soutenus par la population dans ces circonstances-là , a-t-elle fait valoir.

La vice-présidente exécutive nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard (archives) Photo : Radio-Canada

Mme Picard soutient que ces travailleurs n'ont pas reçu d'augmentation de salaire depuis quatre ans, soit depuis novembre 2015. Les négociations avancent à pas de tortue, rapporte-t-elle.

On sait que la population comprend très bien ce que nos gens vivent. Tout le monde peut se mettre dans la peau d'un fonctionnaire fédéral qui, depuis quatre ans, n'a pas d'augmentation salariale et qui vit des problèmes de paie en plus , a-t-elle lancé, en faisant référence aux aléas du système de paie Phénix.

L'issue du vote sur le mandat de grève, qui s'étendra sur près d'un mois pour toucher les employés partout au pays, ne fait guère de doute aux yeux de Mme Picard. Elle affirme que ce sont ses propres membres qui demandent de déclencher une grève pour accroître la pression sur l' ARCAgence du revenu du Canada .

Jointe par courriel et par téléphone, l'Agence du revenu du Canada n'avait pas fait connaître ses commentaires au moment d'écrire ces lignes.

Fait à noter, quelque 110 000 autres syndiqués de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada et employés du gouvernement fédéral pourraient également avoir à se prononcer sur un mandat de grève prochainement. Un rapport de la Commission d'intérêt public — une étape nécessaire du processus de négociation — est attendu au cours des prochaines semaines.

Au Québec, l'Alliance de la fonction publique du Canada est affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).