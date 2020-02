La politique d'embauche pour les projets d'infrastructure contestée devant les tribunaux

En 2018, le gouvernement de John Horgan s’était attiré les foudres de l’opposition libérale lorsqu’il avait annoncé la création d’une nouvelle société d’État, nommée BC Infrastructure Benefits (BCIB), dont le mandat était de gérer l’embauche des ouvriers pour des projets d’infrastructures publiques.

Selon les plaignants, le nouveau modèle a été conçu dans le seul but de bénéficier le Syndicat des métiers du bâtiment (BTU), violant les droits de 85 % de la main-d'œuvre de la construction de la Colombie-Britannique , qui ne sont pas membres de ce syndicat.

La coalition, qui inclut quatre associations de construction, et deux syndicats, Canada West Union et CLAC, atteste qu’afin de réaliser certains projets publics, les travailleurs qui ne sont pas membres de ce syndicat doivent suspendre leurs pensions et avantages sociaux et verser des cotisations aux syndicats BTU.Syndicat des métiers du bâtiment

Aucun gouvernement ne devrait être autorisé à dicter à quel syndicat l'on devrait appartenir , estime Ryan Bruce, directeur des relations gouvernementales pour la branche britanno-colombienne de CLAC, qui représente plus de 14 000 travailleurs dans la province.

Favoriser l'embauche de groupes sous-représentés

Au moment de son lancement, le premier ministre John Horgan avait fait valoir que la nouvelle politique était instaurée dans le but de favoriser l'embauche de travailleurs de la région. Il s'agissait aussi de favoriser l'embauche de femmes et d'Autochtones, des groupes étant sous-représentés dans l’industrie de la construction.

La politique d'embauche prévoit une cible de 25 % d’apprentis pour les projets d’infrastructures publiques, afin de favoriser la formation de la main-d’oeuvre qualifiée dans la province.

La cause sera entendue jusqu’au 7 février 2020.