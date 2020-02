Prudence lorsque vous circulez près d'un autobus scolaire

Jusqu'au 14 février, les usagers de la route seront sensibilisés à la présence des autobus scolaires et des écoliers.

Il faut garder à l'esprit que les risques et le danger associés au transport scolaire, ce n'est pas principalement le comportement du conducteur de l'autobus scolaire et la sécurité des passagers à bord de l'autobus. C'est toute la sécurité autour du véhicule à l'extérieur, donc lors de l'embarquement, du débarquement , indique Nicolas Maheux, directeur au Groupe Autobus Maheux.

Les conducteurs ont été sensibilisés à la sécurité routière à proximité des autobus scolaires. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les conducteurs d'autobus remarquent que les véhicules ne s'arrêtent pas toujours à la vue des avertissements lumineux.