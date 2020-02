Rémigny rêve d'une maison des aînés.

En novembre dernier, le gouvernement du Québec annonçait son intention de créer 2 600 nouvelles places pour les aînés en perte d’autonomie d’ici 2022, par la création de Maisons des aînés.

Depuis cette annonce, plusieurs démarches ont été faites par le groupe pour que Rémigny puisse accueillir une Maison des aînés sur son territoire.

Rémigny, petite municipalité d’environ 280 personnes, est un point central entre Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Plus du tiers de la population est âgée de 65 ans et plus.

Émilienne Laforge et Nicole Lefebvre sont deux des trois instigatrices du projet de maison des aînés à Rémigny. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

C'est pourquoi Émilienne Laforge a décidé de travailler sur un projet de maison des aînés.

On pense à notre futur et il manque de place , raconte-t-elle. J’ai parlé à madame Vincent de la Table de concertation pour les aînés et elle m’a dit qu’il y a une attente de 100 personnes pour la Résidence Youville de ces temps-ci .

Les instigatrices du projet planchent sur une maison d’une cinquantaine de places, autant pour les personnes autonomes que celles en perte d’autonomie.

Tu restes toujours dans le même édifice et tu décèdes à la Maison des aînés. Tu ne changes pas de place parce que tu as une perte d’autonomie plus grande et tu ne vas pas dans un autre centre différent , explique Nicole Lefebvre, membre du comité.

Déjà des appuis

Le projet de Rémigny a reçu jusqu’à maintenant l’appui de la municipalité. Le conseil municipal a adopté en janvier une résolution dans laquelle on peut lire que la municipalité s'engage à fournir gratuitement le terrain nécessaire à la construction et l'exploitation de la Maison des aînés , soit le terrain longeant le lac Rémigny.

La MRC de Témiscamingue a aussi donné son appui au projet, tout comme la Table de concertation des aînés du Témiscamingue.

Le comité a mis en place un plan d’action pour qu’en 2024, la Maison des aînés de Rémigny puisse accueillir ses nouveaux résidents.

Si on a besoin d’aller chercher politiquement toute la population du Témiscamingue par une pétition, on va le faire. On est prête à aller jusque-là parce qu’on sait que c’est politique ces affaires-là , affirme avec conviction Émilienne Laforge.

Le comité doit rencontrer la députée Émilise Lessard-Therrien d’ici deux semaines et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue en mars. Il souhaite soumettre le projet au gouvernement cette année.