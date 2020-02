La victoire de Laurent Duvernay-Tardif est source de fierté à Gaspé

On l’apprécie beaucoup. On est très fiers de Laurent Duvernay-Tardif. On est très fiers de le voir associé à la ville de Gaspé et on très fiers du résultat du Super Bowl d’hier soir , affirme Daniel Côté.

C’était un rêve pour lui de se rendre-là. Ça demeure un être humain exceptionnel. Claudine Roy, présidente et fondatrice des Traversées de la Gaspésie

C’était tellement émouvant hier, j’avoue que j’ai versé des larmes , confie Claudine Roy, présidente et fondatrice des Traversées de la Gaspésie.

Claudine Roy est une amie proche de la famille Duvernay-Tardif et est allée voir jouer le footballeur à quelques reprises à Kansas City. Elle a téléphoné aux parents de Laurent Duvernay-Tardif, Guylaine Duvernay et François Tardif, dimanche soir, après avoir regardé la partie à Montréal.

Guylaine et François étaient terriblement émus. C’est comme un gros marathon et il y a énormément d’inquiétude pour les parents , dit-elle.

Claudine Roy ajoute que le trophée Vince-Lombardi pourrait sûrement se retrouver à Gaspé.

Laurent Duvernay-Tardif lié à Gaspé

Laurent Duvernay-Tardif a été instructeur à l’école de voile le Cormoran et ses parents ont toujours un voilier à la marina de Gaspé.

Le joueur de football a également travaillé comme aide-serveur au bistro le Brise-Bise lorsque Claudine Roy em était propriétaire.

À chaque fois qu’il débarque à Gaspé, c’est sa place. Claudine Roy, ancienne propriétaire du bistro Brise-Bise

Il a de même participé plusieurs fois à la Traversée de la Gaspésie, dont la traversée de 2019.

Les élèves écoutent les instructions de Laurent Duvernay Tardif Photo : Radio-Canada

En mars dernier, 200 élèves de 6e année de Gaspé ont également eu la chance de bouger en compagnie de Laurent Duvernay-Tardif, lors de sa tournée dont l’objectif était de faire bouger les jeunes.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et de Kim Bergeron