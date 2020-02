Les thérapies de conversion sont dorénavant interdites à Calgary

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Elle prévoit entre autres des amendes pour ceux qui pratiquent ce type de thérapie et contre ceux qui en font la publicité. Pam Rocker, directrice de Affirming Connections, soutient une interdiction stricte de cette pratique .

Ces thérapies controversées tentent de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne LGBTQ. Elles ont de graves conséquences sur la santé mentale des personnes qui les subissent, et sont déjà discréditées, voire même interdites par de nombreux collèges et associations de professionnels en santé mentale.

La motion avait été proposée par cinq conseillers municipaux, dont Druh Farrell et le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

Les membres de la communauté LGTBQ souhaitent la fin des thérapies de conversion à Calgary. Photo : Radio-Canada / Mike Symington

Le but de son association est de travailler avec les églises pour qu’elles soient plus inclusives pour les membres de la communauté LGBTQ. Selon Mme Rocker, beaucoup de personnes ne savent toujours pas que les thérapies de conversions sont encore pratiquées dans la ville. J’espère que nous allons pouvoir aider les personnes les plus vulnérables de notre communauté qui sont victimes de ces thérapies , explique-t-elle.

Je suis chrétienne et homosexuelle, et ma foi m'est très importante. Pam Rocker, directrice de Affirming Connections

De nombreux membres de la communauté gaie sont venus montrer leur soutien à cette motion. Selon Linda Craig, si des personnes ont besoin d’aide pour accepter leur orientation sexuelle il faut les aider, mais pas en les convertissant en ce qu’elles ne sont pas.

Convertir les gens n’est pas juste, ce n’est pas gentil et ce n’est pas une preuve d’amour , affirme Linda Craig.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, est content que cette motion ait été adoptée à l’unanimité. Ce qui est important ici c’est que les conseillers municipaux ont pris une position claire pour défendre ce qui est juste , dit le maire de Calgary.

Il ajoute que si la ville est attrayante c’est parce que tout le monde y a sa place et tous y ont la possibilité d’y vivre une belle vie .

En adoptant cette motion, Calgary emboîte le pas à Edmonton, Fort McMurray et Saint-Albert.

Avec des informations de Scott Dippel.