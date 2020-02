Le robot-chien Spot utilisé sur le chantier de la Place Ville-Marie

Spot peut transporter des charges pesant jusqu’à 14 kg sur son dos, se relever quand il tombe et travailler à des températures entre -20 et 45 degrés Celsius. Il peut se déplacer selon les directives qu’on lui donne, éviter les obstacles et maintenir son équilibre dans les circonstances extrêmes.

Malgré sa capacité de transporter des charges, Pomerleau se sert principalement du robot pour accéder à des zones plus confinées et dangereuses du chantier. À l’aide d’un logiciel spécialisé et de la caméra à 360 degrés fixée sur son dos, Spot prend des photos de différentes parties du chantier de la Place Ville-Marie dans le but de faire un suivi du projet.

Pomerleau a loué deux Spot. L'équipe se sert du second robot quand la batterie du premier meurt.

Pendant les premiers jours, un employé accompagnera Spot le temps qu’il se familiarise avec son nouvel environnement. Il pourra ensuite accomplir son travail de manière autonome.

Cette initiative s'inscrit dans la mission de Pomerleau, qui consiste à identifier, à exploiter et à promouvoir l'innovation. Notre industrie est en pleine mutation, et nous anticipons que la robotique y jouera un rôle important, affirme Ian Kirouac, chef de la transformation à Pomerleau, par voie de communiqué.

La porte-parole de l’entreprise, Aurore De Vera, précise en entrevue que Pomerleau voit la robotique comme un outil destiné à faciliter le travail de son personnel et améliorer sa sécurité plutôt que le remplacer.

Programme de location

Pomerleau dit être le premier entrepreneur général à utiliser Spot sur ses chantiers. Sa porte-parole affirme que l’entreprise discutait avec Boston Dynamics de la possibilité de louer le robot depuis plus d’un an, sans donner plus de détails sur le processus menant à cette entente.

En septembre, Boston Dynamics annonçait qu’elle offrait Spot en location aux entreprises qui souhaitaient le mettre à l’épreuve et aider à développer ses compétences. On apprenait alors que le Cirque du Soleil évaluait l’utilité du robot sur scène.

Les entreprises avec des idées novatrices pour Spot peuvent remplir un formulaire sur le site web de Boston Dynamics, et seules les entreprises les plus intéressantes auront le privilège de se servir du robot.

L’escouade antibombe de la police d’État du Massachusetts, aux États-Unis, se sert de Spot depuis quelques mois pour être « les yeux et les oreilles » de la police sur le terrain, sans risquer la vie d’un être humain.

Le but du programme de location est de trouver des cas d’utilisation pour Spot.