Lutte contre le cancer : une fusion pour mieux utiliser les dons

La Société canadienne du cancer (SCC) et Cancer de la Prostate Canada (CPC) ont annoncé la fusion de leurs activités en début de semaine, en prélude de la Journée mondiale de lutte contre le cancer mardi.

Ce regroupement est destiné à réduire le dédoublement des efforts , selon Andrea Seale, cheffe de la direction de la SCCSociété canadienne du cancer et future dirigeante du nouvel organisme fusionné.

En clair, il s’agit d’utiliser l’argent issu des collectes de dons plus efficacement, notamment dans le financement de la recherche scientifique, de l’accompagnement des personnes malades et de la sensibilisation.

Les donneurs se montrent très préoccupés par les coûts que constituent l’administration et l’organisation de la collecte de dons. Andrea Seale, cheffe de la direction de la Société canadienne du cancer

En 2017, une précédente fusion entre la SCCSociété canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein avait permis de réduire de 28 % les coûts associés à la collecte de fonds.

Il existerait plus de 300 organismes de bienfaisance qui oeuvrent dans le domaine du cancer au Canada, d’après la SCCSociété canadienne du cancer . La structure espère continuer à finaliser de nouvelles fusions afin d’optimiser l'utilisation de l'argent issu des donateurs.

4 cancers sur 10 sont évitables

Le nombre de personnes atteintes d’un cancer est en constante augmentation et la maladie représente la première cause de décès au pays, selon un rapport de Statistiques Canada publié en septembre 2019.

Le cancer au Canada : 220 400 nouveaux cas de cancer projetés pour 2019

25 nouveaux cas par heure

82 100 décès projetés pour 2019

Le cancer du poumon a été le plus souvent diagnostiqué en 2019, suivi du sein, du côlon et de la prostate

Source : Société canadienne du cancer

Cependant, le taux de cancer par habitant a baissé de 1,2 % par an en moyenne entre 2012 et 2017 et devrait atteindre 519 cas pour 100 000 personnes en 2019, selon les dernières données disponibles.

Cette tendance est en partie attribuable à la prise de conscience du public en ce qui concerne les modes de vie. Quatre cancers sur dix sont évitables, insiste Mme Seale, pour qui des changements dans les habitudes personnelles alliés à de meilleures politiques sur la santé doivent être mis au centre de l’attention.

Avec la lutte contre le tabagisme, qui demeure la principale cause évitable de cancer, les combats contre l’obésité, contre l’inactivité physique et pour une alimentation plus saine représentent les axes de prévention majeurs.