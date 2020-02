Le HC Ajoie et ses hockeyeurs québécois champions de la Coupe de Suisse

Le Hockey-Club Ajoie et son trio de Québécois ont réalisé l’impossible, dimanche, en l’emportant 7-3 contre le HC Davos en finale de la Coupe de Suisse.

Mené par l’entraîneur-chef Gary Sheehan, de Québec, et les attaquants vedettes Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos, le HC Ajoie a ainsi complété l’une des conquêtes les plus improbables de l’histoire du hockey suisse, faisant la une de plusieurs quotidiens du pays, lundi matin.

Fierté de la petite ville de Porrentruy, dans le nord de la Suisse, l’équipe de deuxième division avait connu un parcours sans faute en Coupe de Suisse, ces dernier mois, se payant la tête de plusieurs des plus grandes formations du pays pour accéder à la finale.

Dimanche, environ 7000 partisans ajoulotes ont fait le voyage à Lausanne, où avait lieu la finale, pour se ranger derrière leur équipe durant ce match historique. Le HC Ajoie n’a pas déçu la marée de spectateurs, réservant le même sort à Davos qu’il ne l’avait fait à Zurich, Bienne et Lausanne.

Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos Photo : Colin Girard

Hazen et Devos mènent la charge

Comme c’est le cas depuis cinq saisons au HC Ajoie, Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos ont guidé l’offensive dans la victoire de 7-3. Hazen, de Québec, a amassé cinq passes alors que son complice Devos, de Sorel-Tracy, a ajouté un but et trois passes.

Ayant quitté Québec pour devenir entraîneur en Suisse, en 1991, Gary Sheehan signe ainsi l’une des grandes victoires de sa carrière après près de 30 ans dans le hockey professionnel helvète.

Les trois québécois et le reste du HC Ajoie ont été accueillis en héros à leur retour à Porrentruy, dans la nuit de dimanche à lundi.