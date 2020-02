La bibliothèque de Windsor inaugure les nouveaux locaux de sa succursale centrale

La bibliothèque occupe un espace de plus de 1000 m2 au premier étage de l'édifice, tandis que les bureaux administratifs sont installés au deuxième étage.

Habitués et curieux ont profité des nouvelles installations de la bibliothèque. Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

C'est un très bel endroit, chaleureux, très différent de l'ancienne bibliothèque. Il était temps de changer, je pense. Il va y avoir de meilleures interactions ici , indique Allan Morrison qui était curieux de découvrir le nouvel emplacement.

Pour Alex Egnesman, un habitué, le déménagement est aussi un changement bienvenu.

C'est très beau à l'intérieur. Ce n'est qu'un étage, mais ça suffit pour bien accueillir tous les livres. J'espère que cela va attirer assez de personnes , note-t-il.

Attirer plus de monde, c'est justement l'objectif des responsables de la bibliothèque comme l'explique Olivia Lori, représentante des services de l'institution.

C'est plus central, on veut attirer les étudiants, les familles et les personnes qui travaillent dans les bâtiments qui sont aux environs dans le centre-ville , souligne-t-elle.

La bibliothèque occupe un espace d'environ 1000 m2 au premier étage de l'édifice Paul-Martin Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

La bibliothèque compte aussi sur toutes les personnes qui ont l'habitude de circuler à pied dans le secteur et qui pourraient tenter de faire un petit arrêt dans les locaux.

La succursale centrale ne sera abritée que temporairement dans l'édifice Paul-Martin en attendant que le conseil d'administration lui trouve un emplacement définitif. Photo : Radio-Canada / Thilelli Chouikrat

Un emplacement qui reste temporaire

L'édifice Paul-Martin ne devrait toutefois abriter la bibliothèque que pendant quelques années. Le conseil d'administration doit en effet commencer à chercher des locaux qui accueilleront de façon permanente l'institution.

C'est le refuge Downtown Mission qui remplacera la succursale centrale de la bibliothèque dans ses anciens locaux.

Avec des informations de Thilelli Chouikrat