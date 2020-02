Thetford Mines espère toujours une usine de verre cellulaire

Le produit composé de verre recyclé peut servir à de multiples applications, notamment à la construction de routes et à l'isolation de bâtiments.

Selon l'homme d'affaires Claude Gosselin, le gouvernement provincial doit toutefois lui assurer un canal d'approvisionnement en verre pour rendre possible le démarrage de sa production qui nécessitera au moins 7500 tonnes de matière par année.

On ne connaît pas les règles du jeu, qui va nous approvisionner et quels seront les coûts? Est-ce qu'on devra aller le chercher ou l'amener? Tout ça reste à déterminer , explique le président du Groupe Gosselin Express, Claude Gosselin.

La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, a fait savoir à Radio-Canada qu'elle suit ce projet de très près et qu'elle s'assurera que le promoteur puisse obtenir les quantités de verre qu'il réclame.

Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau demande également au gouvernement du Québec de presser le pas dans ce dossier.

C'est sûr que quand on voit un aussi beau projet, un entrepreneur qui investit du temps et de l'argent, on souhaite que le projet finisse par débloquer. On est rendu à une étape où il y a plein de choses d'attacher, sauf l'approvisionnement.

Selon le promoteur, cette usine de verre cellulaire devrait, lors de son ouverture, créer une trentaine d'emplois directs et indirects à Thetford Mines.