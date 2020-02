Éoliennes à Anse-Bleue : le gouvernement appelé à régler l’impasse

Près de 250 personnes d'Anse-Bleue, un DSL de près de 350 âmes, se sont rassemblées dimanche à la rencontre organisée par Naveco Power au sujet du controversé projet de parc éolien. L’ambiance ne ment pas : il n’y a toujours pas d’entente entre l’entreprise et la communauté.

Maintenant, Naveco souligne qu’elle a tout essayé pour convaincre la population. Et cette dernière juge qu’elle a exprimé son mécontentement de façon on ne peut plus claire.

Le projet pourra-t-il voir le jour? Naveco le souhaite toujours malgré l’opposition, mais le gouvernement décidera . Quant à elle, la population demande à l’entreprise de se retirer, ou au gouvernement de venir mettre un terme à tout ça.

Certains échanges étaient très énergiques. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. C’était peut-être la seule chose sur laquelle Naveco et Anse-Bleue se sont entendus au terme de la réunion de dimanche.

Règlement de compte

Depuis octobre, le projet controversé est dans l’air. Anse-Bleue et Naveco Power avaient des choses à se dire et elles ont profité de l'occasion pour le faire.

Daniel Brassard a fait face à une foule hostile dimanche. Photo : Radio-Canada / Daniel Brassard

À la fin de la rencontre, l’instigateur du projet, Daniel Brassard, était épuisé. Pendant près de quatre heures, il a encaissé la colère des résidents.

Je me dis que probablement qu’ils ont une crotte sur le cœur. Et ça sort. Tout a sorti. Daniel Brassard, porte-parole du projet

Galvanisés par les très nombreuses affiches de contestations placardées partout dans la communauté, les gens ont fait part ouvertement de leur mécontentement.

D'ailleurs, les fusibles ont cédé à de nombreuses reprises au cours de la réunion, qui a été ponctuée de huées et de grabuge.

Je vais vous appeler Daniel, parce qu’un “monsieur”, ça a certains critères , lance une dame au porte-parole. Bullshit! , crie un homme dans la foule lors de la présentation. Menteur , lancent plusieurs autres.

Patrick Thériault, l’un des opposants les plus militants, a même dû calmer ses troupes. C’est dans notre intérêt de les laisser s’exprimer , lance-t-il à la foule, en demandant un peu de silence pour que Naveco puisse faire son exposé.

Des citoyens se sont toutefois adressés calmement aux représentants de l'entreprise Naveco Power. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Une colère légitime, selon les résidents

Mais aux yeux des résidents, cette frustration s’explique. C’est normal que les gens aujourd’hui ne vous écoutent pas tout à fait , lance calmement une dame au micro.

Pour plusieurs, l’entreprise récolte ce qu’elle a semé. Une femme ajoute que le projet de Naveco s’est fait par en dessous , en gardant volontairement la communauté dans l'ignorance et en alléchant avec de belles choses , les signataires de contrats.

Et quand Daniel Brassard a laissé entendre que l’abandon du projet éolien pourrait faire d’Anse-Bleue la terre d’accueil de nombreux immigrants pour compenser les pertes d’emplois, la salle s’est outrée, ne sachant pas trop où il voulait en venir avec pareils commentaires. Tu utilises la peur, [...] quand tu as dit ça, j'ai crié, tu ne t'adresses pas à mon intelligence , réagit une dame.

La députée Isabelle Thériault (à gauche) a appuyé les citoyens d'Anse-Bleue. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

La députée locale, Isabelle Thériault y est allée de ces mots à la fin de la réunion. Les gens vous posent des questions, et de la façon dont vous répondez, il n’y a aucune façon que je puisse approuver et porter ce dossier-là.

Impasse

Je trouve ça dommage que la population m’ait magané comme ça , confie Daniel Brassard à la levée de la réunion. C’est à moi de dealer avec ça .

Du côté des opposants, c’est une autre énergie. Ils essaient de nous mépriser, de nous ridiculiser, ça ne fonctionne pas , lance Patrick Thériault. On n’en veut pas, et ils continuent de vouloir nous forcer ça dans la gorge.

Patrick Thériault est très actif comme opposant au projet éolien. Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Les deux groupes sont d’avis que c’est maintenant temps que le gouvernement s’en mêle.

Un observateur du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux a assisté à la réunion de dimanche.