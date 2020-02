Des préposés aux bénéficiaires deviennent agents d'intervention en psychiatrie

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (STTSSSO-CSN) se réjouit de cette victoire syndicale.

C’est le fruit de la détermination des travailleuses et travailleurs qui n’ont pas lâché le morceau et qui ont fini par forcer l’employeur à reconnaître le fait qu’ils agissent à titre d’agents d’intervention en milieu psychiatrique depuis des années , explique la présidente du STTSSSO-CSNLe Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais-CSN , Josée McMillan.

Les préposés en milieu psychiatrique soutenaient que leurs responsabilités sont plus lourdes que celles d'un simple préposé.

Mme McMillan ajoute que le travail en santé mentale n’est pas toujours facile, mais que cette victoire va permettre d’améliorer notre sort et les services à la population de la région .

C’est vraiment reconnaître notre travail pour sa juste part , explique Sébastien Pilon, agent d’intervention en milieu psychiatrique. Les fonctions qu’on occupe sont complètement différentes que ce qui se passe en CHSLD ou en santé physique. [...] On espère que l’employeur va nous impliquer davantage dans les décisions pour les plans d’intervention , ajoute l’agent d’intervention.

Selon le syndicat, plusieurs griefs ont été déposés entre 2012 et 2017 et il revendiquait des changements afin de faire reconnaître les tâches réalisées par plusieurs préposés aux bénéficiaires et auxiliaires qui œuvrent en santé mentale.

L’entente concerne toutes les unités de santé mentale de l’hôpital de Gatineau et deux résidences pour troubles graves de comportement.